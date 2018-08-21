/ Мемориал Ивана Ромазана покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»

Команды КХЛ готовятся к ежегодному турниру по хоккею, который состоится с 23 по 26 августа. Матчи памяти Ивана Ромазана пройдут на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске
Турнир «Мемориал Ромазана» является предсезонным турниром, официально включенным в календарь Международной федерации хоккея, и является одним из старейших предсезонных турниров в России. — говорится в заявлении пресс-службы ХК «Металлург».
В этом году в нём примут участие четыре команды: магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победитель мемориала получит традиционный переходящий кубок.
Расписание трансляций турнира на 1obl.tv:
23 августа:
15:00 — «Сибирь» — «Торпедо»
19:00 — «Металлург» — «Трактор»
24 августа:
15:00 — «Трактор» — «Сибирь»
19:00 — «Металлург» — «Торпедо»
26 августа:
15:00 — «Трактор» — «Торпедо»
19:00 — «Металлург» — «Сибирь»
Отметим, на ледовой арене в Магнитогорске 25 августа состоится фестиваль «Братья по огню», главным событием которого станет презентация обновлённого состава «Металлурга», а также нового фирменного стиля команды.