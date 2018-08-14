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/ Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею

Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею

Сайт «Первый областной» объявляет розыгрыш билетов.
сегодня в 09:41
  |  Хоккей

Сегодня стартует турнир на Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею. В нём, помимо Челябинского «Трактора», сыграют «Металлург» из Магнитогорска, Уфимский «Салават Юлаев» и «Авангард». Читатели 1obl.ru смогут посмотреть абсолютно все матчи турнира на сайте 1obl.tv. Главными призами состязания станут кубки, которые были сделаны оружейниками из Златоуста.

Победители и призеры получат большие кубки, которые различаются по цветовой гамме — «золотой», «серебряный» и «бронзовый». Также утверждены дополнительные призы - малые кубки «Лучшему вратарю», «Лучшему защитнику», «Лучшему нападающему» и «Лучшему бомбардиру». — говорится в заявлении пресс-службы «Трактора».

Кроме того, сайт «Первый областной» проводит розыгрыш билетов на матчи «Трактора». За условиями конкурса следите в официальной странице «Вконтакте»

Расписание матчей Кубка губернатора Челябинской области по хоккею:

14 августа:

15:00 «Салават Юлаев» — «Металлург»

19:00 «Трактор» — «Авангард»

15 августа:

15:00 «Авангард» — «Салават Юлаев»

20:00 «Трактор» — «Металлург»

17 августа:

15:00 «Металлург» — «Авангард»

19:00 «Трактор» — «Салават Юлаев»

Финал и матч за третье место пройдут 18 августа в 13:00 и 17:00. Так же отметим, что 15 августа все зрители матча «Трактор» — «Металлург» смогут вживую посмотреть на главный титул Национальной Хоккейной Лиги — Кубок Стэнли. Его в родной город привезёт игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

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