«Динамо-Метар» проведёт домашний матч с краснодарским «Динамо»

Впервые в этом сезоне южноуральские спортсменки сыграют дома.

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Сегодня, 27 сентября, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» встретятся с командой из Краснодара «Динамо» в рамках Чемпионата России. Это будет первый матч в этом сезоне, который южноуральские спортсменки проведут дома.

Предыдущий матч с «Ленинградкой» прошёл для волейболисток «Динамо-Метар» не очень успешно и завершился со счётом 3:2 в пользу ленинградских спортсменок. Сергей Чесновицкий, главный тренер южноуральской команды, отметил, что все партии были непростыми, но по самоотдаче и желанию претензий к спортсменкам у него не было.

Сегодня девушки надеются одержать победу, тем более, что матч пройдёт при поддержке не только телезрителей, но и при присутствии болельщиков на трибунах. Однако количество мест ограничено: в зал пустят всего 20% зрителей от общего числа мест.

«Допуск в СК „Метар-Спорт“ будет открыт в 17:00. При входе зрителям будут вручаться бесплатные билеты (без указания мест). Количество билетов ограничено! В зал допускаются зрители, не имеющие симптомов заболевания. Зрители, находящиеся в зале, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках и рассаживаться с соблюдением дистанции»,— сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Если вы не сможете лично присутствовать на матче, то присоединяйтесь к прямой трансляции на сайте 1obl.tv в 18:00 по челябинскому времени.