Медиахолдинг ОТВ занял второе место на Спартакиаде СМИ

В последнем этапе соревновались в гребле и скалолазании.

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В Челябинске завершилась Спартакиада среди представителей средств массовой информации. Каждый этап соревнований — всего их было четыре — сопровождался интересным видом спорта. В заключительный тур вошли скалолазание и прохождение дистанции на гребном тренажере.

Именно в нем участвовали два представителя медиахолдинга ОТВ — оператор Антон Захаревич и выпускающий редактор сайта Telefakt.ru Алина Ануфриева, которая успела поучаствовать еще и в третьем этапе, где соревновались в умении играть в керлинг.

«Играть в керлинг оказалось намного интереснее, чем смотреть, как в него играют другие. Начинали играть мы все очень неуклюже, а под конец мы чувствовали себя настоящими профессионалами, понимали, как нужно кинуть, куда, когда необходимо тереть лед, чтобы привести команду к победе. А в последнем турнире, мы с коллегой, Антоном Захаревичем, показали всем, что такое командный дух. На одном этапе я эмоционально застряла на одном месте, не могла забраться выше, и тогда на помощь мне пришел мой коллега, настоящий товарищ. Он залез и подтянул меня выше, что помогло не добраться до самого верха. Внизу все поддерживали, даже люди из других команд. Это было невероятно приятно», — поделилась Алина Ануфриева, выпускающий редактор сайта Telefakt.ru.

В этом, заключительном этапе Спартакиады, представителям нашего медиахолдинга удалось за 5 минут пройти нужное расстояние в гребле и за 2 минуты взобраться вверх по 6-метровой стене для скалолазания. В результате этих соревнований они завоевали четвертое место.

По итогу года и общекомандного зачета медиахолдинг ОТВ завоевал «серебро». В нашем активе победы в турнирах по мини-футболу и настольному теннису, второе место в состязаниях по стрельбе из лука и третье — по керлингу. Самой спортивной редакцией стала газета «Спорт Урала». А на третьем месте интернет-издание «ПЧЕЛА».

Редакция «Первого областного» поздравляет коллег с заслуженной наградой и желает не останавливаться на достигнутом!