Управление Росгвардии выразило признательность медиахолдингу ОТВ

Продюсер Константин Гришенков получил благодарственное письмо.

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Федеральная служба войск национальной гвардии организовала неформальную встречу, на которую были приглашены сотрудники челябинских СМИ. За чашкой горячего чая были подведены итоги плодотворного сотрудничества в 2019 году.

«Приятно было встретиться с представителями прессы, которые освещают деятельность войск Национальной гвардии по Челябинской области. Я крайне признателен всем, кто продуктивно поработал в этом году», — отметил начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области, генерал-майор полиции Александр Ясинский.

На встрече обсудили все важные вопросы, которые в дальнейшем хотят осветить сотрудники Росгвардии в прессе, а также темы, которые волнуют самих сотрудников СМИ.

«Для нас Росгвардия примечательна тем, что, несмотря на то, что структура силовая — для прессы она очень открытая. Оперативно реагирует не только по позитивным поводам, но и по проблемным. И, благодаря такой непредвзятости, легче создать объективную картину и донести до аудитории реальное положение вещей», — говорит продюсер медиахолдинга ОТВ Константин Гришенков.

Самым важным показателем качества работы вневедомственной охраны является то, что ни на одном объекте, которые охраняют войска национальной гвардии, а их по области 42 тысячи, не было допущено краж чужого имущества за прошедший год.