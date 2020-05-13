Егор Ковальчук высказался о включении СМИ в список пострадавших отраслей

Замгубернатора предложил медиа найти новые ниши в существующей реальности.

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О включении средств массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса высказался заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. По его словам, сейчас Минэкономразвития региона и областная администрация, совместно с органами взаимодействия со СМИ прорабатывают этот вопрос. Однако функционер отметил, что в первую очередь не стоит забывать о последствия включения в список.



«Большинство СМИ работают в тех организационно-правовых формах, которые не смогут получить поддержку, поскольку не являются субъектами предпринимательства, например, НКО. Но это не означает, что это не нужно делать, мы, безусловно, это рассматриваем, внимательно смотрим на федеральный опыт на то, как подобная мера поддержки вообще влияет на СМИ»,— сказал Егор Ковальчук.

По словам замгубернатора, медиасфере нужно задуматься не только о включении СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики, но и искать другие способы выхода из ситуации. Егор Ковальчук предложил находить новые ниши в существующей реальности.

«На мой взгляд, СМИ надо больше акцентироваться не только на включении в список пострадавших, сколько на том, чтобы находить новые ниши в реальности, которая существует, ведь меры поддержки имеют фиксированный период, они рано или поздно закончатся, а новая реальность останется на более длительный срок. Никакого отказного решения не принято, но параллельно с этим я прошу вас посмотреть новые направления движения, развития в своей сфере»,— заявил Егор Ковальчук.

Напомним, Письмо с просьбой включить средства массовой информации в перечень пострадавших отраслей на имя Алексея Текслера направил региональный союз журналистов. Замгубернатора подчеркнул, что решение по этому вопросу пока не принято.