/ Южноуральский спортсмен стал победителем чемпионата УрФО по боксу

Капитан Антон Кудинов получил золотую медаль и кубок чемпиона.

Накануне во дворце спорта «Метар» прошли финальные бои за звание лучшего боксера Уральского федерального округа. Представлять честь Челябинской области на ринг вышли шесть спортсменов с возрастной группе от 19 до 40 лет.

Челябинская область находится на первом месте по представителям сборных команд Российской Федерации по всем возрастам. На сегодняшний день у нас порядка 30 боксеров. — отметил директор Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Дмитрий Дягилев.

Четверо спортсменов принесли региону награды высшей пробы. Первое место занял капитан команды Антон Кудинов в весе до 91 килограмма. Он получил золотую медаль и кубок чемпиона из рук заслуженного тренера России.

В решающем бое Антон Кудинов одолел соперника из Тюмени Артема Микаэляна. Сильнее противника оказался Максим Стахеев в весе до 52 килограмм. Еще одну золотую награду завоевал Алексей Киселев в весе до 56 килограмм. Данил Шамсутдинов из Магнитогорска оказался сильнейшим в весовой категории до 60 килограмм. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-аташе федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко.

Состязания стали особенно важными для спортсменов. Они позволили выявить тех, кто отберется на чемпионат России. Турнир пройдет в октябре в Якутске. Награжденные спортсмены получат возможность выйти на ринг против сильнейших боксеров страны.