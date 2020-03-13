Матчи ватерполисток златоустовской «Динамо-Уралочки» отменены из-за коронавируса

Приостановлены все соревнования этого вида спорта.

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Из-за мощной вспышки коронавируса в Европе, помимо всех прочих, пострадало и водное поло. На неопределённый срок перенесены все матчи женской Европейской лиги, в которых принимала участие златоустовская команда «Динамо-Уралочка».

Ватерполистки из Златоуста 28 марта должны были вновь встретиться с клубом «Дунауйварош» из Венгрии. Ранее первый матч между этими командами состоялся 8 февраля, он завершился с равным счётом — 11:11. Златоустовские ватерполистки смогли сравнять голы буквально на последних секундах игры. Для прохождения этого тура Евролиги важно, чтобы «Динамо-Уралочка» обыграли своих соперниц даже с минимальным счётом.

Напомним, что коронавирус Covid-19 вносит большие коррективы в проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных. Уже отменены крупные турниры, под вопросом стоит даже проведение летнем Олимпиады в Токио, где представительницы «Динамо-Уралочки» Эльвина Каримова и Мария Берснева в составе сборной России должны бороться за медали.