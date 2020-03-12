Из командировки в карантин: директора Магнитогорского вуза проверяют на коронавирус

Пока болезнь не подтвердилась.

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Директор института гуманитарного образования МГТУ имени Носова в Магнитогорске недавно вернулась из Италии, где в полную силу бушует коронавирус. Татьяна Абрамзон вернулась в Россию через аэропорт Шереметьево, где она прошла необходимые проверки. Никаких предписаний о карантине изначально ей выдвинуто не было.

Вернувшись в Магнитогорск, она 2 марта вышла на работу. Но как сообщили в университете, в тот день занятий со студентами у неё не было. А пятого марта ей вручили официальный документ о том, что она обязана находиться в карантине и ни с кем не контактировать.

«В связи с предписанием Роспотребнадзора у неё также были взяты все необходимые анализы. Состояние у Татьяны Абрамзон хорошее, никаких признаков инфекционного заболевания нет. Каждый день за её состоянием наблюдают медработники», — сообщили в магнитогорском вузе.

На данный момент в университете ничего не поменялось, работа и учёба проходят в стандартном режиме. Татьяна Абрамзон официально находится на больничном, коронавирус у директора МГТУ имени Носова не подтверждается.

Отметим, что в Италии на данный момент заражено более 12 тысяч человек, из них погибли 827. Во всей стране введён жёсткий карантин, закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, а также все развлекательные заведения и некоторые офисные здания. Также уже закрыты школы и спортивные залы. Карантин продлится минимум до конца марта.

К слову, в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Большинство из заболевших в последнее время посещали Италию. Все они изолированы и получают медицинскую помощь.