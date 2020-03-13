Из-за коронавируса во всём мире отменяют хоккейные матчи

Уже пострадали НХЛ и чемпионат мира.

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Бушующий во всём мире коронавирус добрался и до мирового хоккея. Ранее уже были приостановлены матчи в Национальной баскетбольной ассоциации, некоторые футбольные встречи, чемпионат мира по фигурному катанию и многое другое.

Теперь же в Национальной хоккейной лиге объявлена вынужденная пауза, так как некоторые клубы уже играли без присутствия зрителей.

«НХЛ старалась следовать указаниям медэкспертов и местных властей, но также готовилась к любым возможным сценариям без принятия преждевременных решений. Однако после того, как прошлым вечером игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус, и, учитывая, что наши лиги используют многие одинаковые арены и раздевалки, а также вероятность того, что в какой-то момент представитель сообщества НХЛ заболеет — на данный момент более нецелесообразно продолжать проводить матчи», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Отметим, что и в Континентальной хоккейной лиге состоялся первый матч без зрителей. Это произошло из-за указа мэра Москвы Сергея Собянина, запретил массовые мероприятия с численностью более 5 тысяч участников. Также казахстанский «Барыс» приостановил продажу билетов на матчи с «Сибирью». Ведь и там правительство страны приняло решение отменить публичные мероприятия. О формате проведения второго раунда плей-офф КХЛ обещали сообщить позднее.

Касательно чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, изначально прошла информация, что его отменили. Но Международная федерация хоккея (ИИХФ) опровергла эти данные. При этом было отмечено, что ИИХФ получили рекомендацию отменить соревнования. Она появилась после того, как президент США Дональд Трамп ввёл ограничения на поездки граждан в Европу, где как раз в полную силу бушует коронавирус. Это привносит определённые трудности для участия игроков НХЛ и АХЛ в чемпионате мира. Поэтому члены ИИХФ соберутся на отдельном голосовании, где и будет решена участь грядущего турнира.

Напомним, коронавирусом Covid-19 заразилось уже более 134 тысяч человек в 120 странах мира. Погибло на данный момент около 5 тысяч человек, выздоровело более 68 тысяч.