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/ Россия обыграла Саудовскую Аравию в матче по роботофутболу

Россия обыграла Саудовскую Аравию в матче по роботофутболу

Андроиды предсказали победу россиян.
сегодня в 15:10
  |  Спорт

Решающий поединок предстоящего мундиаля разыграли в Челябинске. Участниками встречи стали программируемые роботы. Победителями матча-предсказания оказались андроиды, представляющие Россию.

Роботы автономные, они программируются заранее. Перед играми вносятся калибровочные значения, и они играют. Роботы строятся на базе программируемого конструктора Лего. Есть специальные датчики, которые ведут мяч, определяют робота в пространстве. В футболе роботов у нас два игрока, тактику можно выбрать любую. Традиционной считается тактика «защитник-нападающий». — рассказал сайту «Первый областной» тренер по роботофутболу Виталий Удалов.

Исход футбольного матча с участием живых футболистов станет известен сегодня, 14 июня. На московском стадионе пройдет открытие Чемпионата мира по футболу-2018. Начало в 20:00 по местному времени.

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