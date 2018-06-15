/ Сборная Уругвая вырвала победу на «Екатеринбург-Арене»

Матч завершился со счетом 0:1.

Сборная Египта уступила команде Уругвая. Победный гол уже на 90-й минуте забил Хосе Хименес. Матч состоялся сегодня, 15 июня, на «Екатеринбург-Арене». Египтяне вышли на поле без своего лидера Мохаммеда Салаха. По словам экспертов, именно это отразилось на ходе матча.

Болельщики начали прибывать в уральскую столицу еще за день до игры. Они признались, что приятно удивлены улыбчивостью россиян и красотой Екатеринбурга.

Наша сборная самая лучшая. Мы сделаем все для того, чтобы поддержать нашу команду. Екатеринбург — прекрасный город, очень нравится. Все очень удобно, все очень дружелюбные. Мы приехали на поезде, пока увидели немногое, но здесь очень здорово. — поделились болельщики из Египта.

Накануне, 14 июня, сборная России со счетом 5:0 одержала победу над сборной Саудовской Аравии. Следующий раз российская команда выйдет на поле 19 июня. В Санкт-Петербурге состоится матч с египтянами. С сегодняшними победителями - сборной Уругвая - россияне встретятся 25 июня в Самаре.