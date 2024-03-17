Малыш на драйве: Матвей Ян побеждает в Челябинске и радует семью в Челнах

Главные болельщики баскетболиста «Курчатова» — мама-фанат и красавица-сестра

Победа клуба «Курчатов» в Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 стала главным событием уходящей недели. В составе команды трофей поднял над своей головой и Матвей Ян. В этот момент плакали от радости и кричали от счастья в Набережных Челнах, где у него живут суперактивная мама-фанат и младшая сестра, которая по своей красоте и фактуре похожа на Ким Кардашьян. Рассказываем историю семьи Матвея Яна — невысокого игрока, сумевшего стать заметной фигурой в игре великанов.

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Турнирная ситуация и расклады на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 сложились таким образом, что ключевым поединком для БК «Курчатов» стал даже не матч за золото, а полуфинальный поединок с пермским «Бионордом». В этом поединке хозяева площадки преподнесли сенсацию, победив один из самых сильных клубов страны. Именно после этой неожиданной победы состоялся наш небольшой диалог с Матвеем Яном. Игрок находился в хорошем расположении духа и настроен был шутить. Впрочем, как и автор этих строк. Публикуем нашу беседу без цензуры.

— Кто же ты на самом деле — Матвей или все-таки Ян?

— (смеется). И того и другого по чуть-чуть. Вообще, мне без разницы как меня называют. Такая вот у меня интересная фамилия. И как говорят комментаторы баскетбольных матчей — я человек с двумя именами. В жизни меня чаще называют Матвеем, а на баскетбольной площадке — Яном.

— Почему ты так редко используешь соцсети? В этом плане твоя мама куда активней — чуть ли не в каждом посте поздравляет тебя и команду с успехами.

— О да! Мама у меня — мой главный фанат! Мне кажется, она не пропускает ни одного матча с моим участием, все время смотрит трансляции в Интернете или по телевизору. Конечно, мне приятно. Смотрю за ее комментариями, читаю и радуюсь. А я вот с соцсетями не дружу. Все руки до них не доходят, все мысли о баскетбольчике.

— Еще у тебя есть сестра. Как по мне — она гораздо круче и красивее Ким Кардашьян.

— Ого! Спасибо, приятно! Да, она у меня необыкновенная красотка! И знаете, когда я жил вместе с семьей, то этого как-то не замечал. Растет и растет себе — ну молодец. А тут уехал из Набережных Челнов, проходит немного времени — смотрю фотографии и думаю: «Блин, офигеть какая женщина уже стала!» Она вообще-то младше меня на четыре года. Но уже такая дамочка взрослая, прям красотка!

— Почему же не пригласил ее и маму на турнир в Челябинск?

— Я их звал, но в этот раз у них не получилось приехать ко мне. Но я их обязательно еще приглашу. Они обязательно приедут, можете не сомневаться.

— О да! Мы хотим воочию увидеть челнинскую Ким Кардашьян и рукоплескать ей.

— Нет-нет, а вот этого делать не надо! Иначе она не приедет, я ее не пущу (смеется).

— Она мастер по тату. Почему у тебя нет ни одной наколки? В баскетболе 3×3 у многих ребят есть тату.

— Хороший вопрос. Я как-то говорю Тане, мол, сделай мне маленькую татушку, хотя бы какую-нибудь черточку на запястье. Просто так, чтобы она означала связь между нами. Но она наотрез отказалась. Сказала, что я слишком медийный — часто нахожусь под прицелом фото и видеокамер. И не хочет, чтобы кто-то увидел ее плохую работу (улыбается). В общем, отправила меня к профи. А мне этого не надо, прошло время и я охладел к этой теме.

* * *

В моей журналистской карьере было много общения с баскетболистами. И очень часто у них любовь с этим видом спорта с юных лет. Причем, эта любовь всепоглощающая, занимает все свободное время. Зачастую тренировок в спортивной школе таким ребятам недостаточно. Парни пропадают на баскетбольной площадке во дворе. У Матвея Яна такая же история.

Его любовь к баскетболу началась с 8-летнего возраста. Готов был в него играть с утра до ночи. Всегда и везде маленького Матвея был под рукой баскетбольный мяч. И даже если всей семьей отправлялись на дачу, там совершенствовал свое мастерство. Отец семейства повесил кольцо на столбе — Ян-младший стучал мяч об асфальт и тренировал броски. Но вот незадача — ростом Матвей был маловат. Про таких горе-тренеры заранее вешают ярлыки: «бесперспективный»...

«В свое время я работала в школьной столовой, а там по соседству баскетболисты тренировались. Думала, подрастет Матвей, и я смогу его „по блату“ туда пристроить, чтобы ему было чем заниматься. Но нам отказали. Сказали, ростом не вышел, слишком мал — мол, пусть найдет себе другое занятие», — говорит Анастасия Николаевна.

Мама Матвея работает на автозаводе, собирает машины разного класса и типа. На предприятии есть одно правило — сотрудникам категорически запрещается пользоваться телефонами. Но разве это остановит мать в тот момент, когда у сына важные баскетбольные матчи? Начальство идет на уступки.

«Я сама по себе эмоциональный человек — смотрю матчи и места себе не нахожу: кричу, болею за сына. Бывает, что у начальника смена прошу разрешения на просмотр матчей в прямом эфире. Мне кажется, уже все на работе знают, что у меня сын баскетболист», — добавляет Анастасия.

Интересно, что у мамы Матвея никакого интереса к баскетболу раньше не было. Только из-за сына она теперь и следит за этим видом спорта. «Если детям хорошо, то и маме хорошо», — говорит Анастасия.

* * *

Кстати, о детях. У семьи Ян их двое — Матвею 25 лет, Татьяне — 21 год. Разница в возрасте между братом и сестрой — возможно, идеальная для того, чтобы между ними установились крепкие и прочные отношения. В детстве игрушки не делили, за любовь и внимание родителей не боролись. А тут еще повзрослели, каждый строит свою жизнь. Возможно, поэтому на расстоянии теперь с особой теплотой и заботой говорят друг о друге.

«Я вижу Матвея в баскетболе, так же как и рыбу в воде, он полностью нашел себя в этом виде спорта и добивается больших успехов. Он полностью поглощен, для него это не просто карьера „Сделай хобби своей работой и ты не будешь работать ни дня“. Даже в свободное от графика тренировок и игр, он все равно отдыхает, играя в баскетбол. Вот эта его страсть и отдача меня всегда удивляла», — говорит Татьяна.

Сестра Матвея говорит, что не так часто удается побывать на матчах брата. Но запомнила поездку в Казань на один из этапов Winline чемпионата России. Говорит, что столько переживаний и страхов за Матвея никогда не испытывала. Но получила и огромное удовольствие от просмотра за играми брата, а еще безумную гордость за него.

«Думаю, о моей маме уже многие наслышаны. Она — главная фанатка Матвея. Я ей умиляюсь. Стоит ей увидеть новость или упоминание о сыне, она уже с головой в них уходит. О нашей семье можно многое сказать, но самое главное, что мы росли в любви и заботе. Мы не знали, что такое запреты и ругань. Занимались тем, чем мы хотели и получали поддержку и помощь во всем. К сожалению, мы редко видимся все вместе, но когда это происходит, счастью нет предела, и начинают болеть щеки от улыбок», — откровенничает Татьяна.

А мне подумалось: может быть, в этом и есть залог успеха наших детей? Родителям не стоит их ограничивать в интересах и желаниях, нужно давать им возможность реализовывать себя. Вне зависимости от того, идут ли эти желания вразрез с нашими убеждениями. Матвей Ян смог себя реализовать в виде спорта, где лучше и чаще проявляют себя физически крепкие и рослые ребята. Не сомневаюсь, что и Татьяну ждут большие дела и свершения. Но это уже совсем другая история...

Фото: Юлия Неструева и Павел Табарчук (Федерация баскетбола Челябинской области), а также из архива Анастасии Ян.

