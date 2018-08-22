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/ Евгений Малкин о мировом рекорде: «В своих силах я не сомневался»

Евгений Малкин о мировом рекорде: «В своих силах я не сомневался»

Хоккеист прокомментировал новое спортивное достижение.
сегодня в 12:01
  |  Спорт

Игрок «Питтсбург Пингвинз» и сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился своими ощущениями, став героем книги рекордов Гиннеса. Напомним, нападающий, вместе с воспитанниками спортшкол Москвы сделали самую длинную хоккейную комбинацию. Суть рекорда заключалась в наибольшем количестве пасов перед забитым голом. Евгений Малкин сказал, что у него не было сомнений в своих силах, но он переживал за юных хоккеистов.

В своих силах по поводу рекорда я не сомневался, за некоторых детей переживал, для них это в первый раз. Но удалось поставить рекорд с первого раза, что очень радует. Для них это станет хорошими воспоминаниями, они расскажут об этом своим детям. — рассказал Евгений Малкин.

Нападающий признается, несмотря на статус звезды мирового хоккея он хочет дальше расти и развиваться. Кроме того, Евгений Малкин поделился ближайшими планами. Сегодня, 22 августа, в Сочи пройдёт благотворительный матч «От чистого сердца», в котором примет участие форвард. Затем Евгения Малкина ждёт подготовка к новому сезону НХЛ.

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