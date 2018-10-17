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/ Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ

Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ

За всю карьеру в НХЛ форвард набрал 939 очков.
сегодня в 17:20
  |  Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошел в список ста лучших бомбардиров НХЛ. Магнитогорец отличился результативной передачей на Карла Хагелина, которая и позволила форварду войти в список ста самых результативных игроков.

Всего за карьеру в Национальной Хоккейной Лиге российский нападающий набрал 939 очков, из которых 371 гол и 568 голевых передач. Отметим, Евгений Малкин опередил канадского нападающего Джейсона Арнотта, с которым ранее делил сотое место.

Несмотря на результативный пас Малкина, «Питтсбург» проиграл «Ванкуверу» в овертайме со счетом 2:3. Всего в этом матче Евгений Малкин провел на льду 19 минут 5 секунд, нанес 3 броска и выиграл 7 вбрасываний из 10.

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