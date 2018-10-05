/ «Питтсбург» Малкина оказался сильнее «Вашингтона» Кузнецова

Всего во время встречи было забито 13 шайб.

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился тремя очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». На счету магнитогорца 2 голевых передачи и 1 заброшенная шайба.

Первое результативное очко в новом сезоне Евгений Малкин набрал в самом начале встречи, приняв участие в голевой комбинации «Питтсбурга». Нападающий отдал передачу на Джейми Олекзиака, который мощным броском отправил шайбу в ворота «Вашингтона».

Свою первую шайбу в новом сезоне Евгений Малкин забил в третьем периоде. Форвард получил пас от Криса Летанга и касанием снова заставил вратрая «Вашингтона» доставать шайбу из ворот. Позже, в дополнительное время, уже Евгений Малкин стал автором результативной передачи Криса Летанга.

Встреча закончилась со счетом 6:7 в пользу «Питтсбурга». Отметим, что противостояние хоккеистов «Пингвинов» и «Столичных» является одним из самых принципиальных. Как сказал после матча нападающий «Питтсбурга» Крис Летнаг, игроки «Питтсбурга» готовы дать бой «Вашингтону».

Мы хотим отправить сообщение, что мы все еще там, и все еще хотим выиграть больше кубков Стэнли. Мы настроены на бой и попытаемся вернуть то, что мы потеряли. — сказал нападающий «Питтсбурга» Крис Летанг.

Отметим, что в составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился другой россиянин Александр Овечкин. Евгений Малкин же провел на льду 21 минуту 43 секунды, нанес 2 броска, а также выиграл 47% вбрасываний.