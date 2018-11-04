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/ Челябинский стронгмен установил новый рекорд по буксировке грузовика

Челябинский стронгмен установил новый рекорд по буксировке грузовика

Силу Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал в Крыму.
сегодня в 13:20
  |  Спорт

Новый рекорд установил челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин. Для этого самый сильный человек России отправился в Крым. В городе Алушта стронгмен отбуксировал груженый самосвал за 41 секунду. Вес машины вместе с песком равнялся 26 тоннам. Рекорд был установлен во время первой Всероссийской спартакиады тюркских народов.

Мне удалось установить рекорд. 26 тонн, дистанция 25 метров. Результат — 41 секунда. — прокомментировал достижение Эльбрус Нигматуллин.

Стронгмена поддерживали жители Южного Урала. Они не смогли оказаться в Крыму в момент установки рекорда, однако писали ободряющие комментарии в соцсетях.

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Комментарии

СОМ
14:59, 04.11.2018
коту делать нечего , он шары лижет))

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