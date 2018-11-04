/ Челябинский стронгмен установил новый рекорд по буксировке грузовика

Силу Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал в Крыму.

Новый рекорд установил челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин. Для этого самый сильный человек России отправился в Крым. В городе Алушта стронгмен отбуксировал груженый самосвал за 41 секунду. Вес машины вместе с песком равнялся 26 тоннам. Рекорд был установлен во время первой Всероссийской спартакиады тюркских народов.

Мне удалось установить рекорд. 26 тонн, дистанция 25 метров. Результат — 41 секунда. — прокомментировал достижение Эльбрус Нигматуллин.

Стронгмена поддерживали жители Южного Урала. Они не смогли оказаться в Крыму в момент установки рекорда, однако писали ободряющие комментарии в соцсетях.

