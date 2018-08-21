/ Евгений Малкин попал в книгу рекордов Гиннеса

Нападающий поучаствовал в самой длинной комбинации в истории.

Форвард «Питтсбурга» и сборной России по хоккею Евгений Малкин вместе с детьми из хоккейных школ Москвы установил мировой рекорд. Достижение было установлено в номинации «Самая длинная хоккейная комбинация в истории». Мероприятие проходило в Москве, в ледовом дворце «Парк Легенд».

Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, Евгению Малкину и участникам необходимо было сделать не менее ста передач. Длинна каждой должна быть не менее 9.1 метра, а на обработку и следующий пас даётся не более пяти секунд. Участники сделали 109 передач, после чего Евгений Малкин поразил ворота. Момент последнего паса и попадания шайбы запечатлён на видео.

Все, мировой рекорд установлен! Более 120 передач перед забитой Малкиным шайбой pic.twitter.com/QbzBJ3Hv6R — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 21 августа 2018 г.

Отметим, что на льду присутствовали представители Книги рекордов Гиннеса, которые специально для этого прилетели из Лондона. Они контролировали все действия участников, после чего зафиксировали мировой рекорд.