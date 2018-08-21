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/ Евгений Малкин попал в книгу рекордов Гиннеса

Евгений Малкин попал в книгу рекордов Гиннеса

Нападающий поучаствовал в самой длинной комбинации в истории.
сегодня в 18:25
  |  Спорт

Форвард «Питтсбурга» и сборной России по хоккею Евгений Малкин вместе с детьми из хоккейных школ Москвы установил мировой рекорд. Достижение было установлено в номинации «Самая длинная хоккейная комбинация в истории». Мероприятие проходило в Москве, в ледовом дворце «Парк Легенд».

Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, Евгению Малкину и участникам необходимо было сделать не менее ста передач. Длинна каждой должна быть не менее 9.1 метра, а на обработку и следующий пас даётся не более пяти секунд. Участники сделали 109 передач, после чего Евгений Малкин поразил ворота. Момент последнего паса и попадания шайбы запечатлён на видео.

Отметим, что на льду присутствовали представители Книги рекордов Гиннеса, которые специально для этого прилетели из Лондона. Они контролировали все действия участников, после чего зафиксировали мировой рекорд.

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