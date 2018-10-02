/ Челябинск признан одним из самых читающих городов России

Мегаполис занял 11-е место в рейтинге.

Согласно исследованию агентства ZOOM MARKET, Челябинск вошел в ТОП-15 самых читающих городов нашей страны, заняв 11-ую строчку в общем рейтинге. Горожане действительно много читают, это подтверждают и библиотекари, и продавцы книжных магазинов, и сами челябинцы. За книгами приходят не только взрослые, но и дети, причем количество маленьких читателей увеличивается.

К нам приходят дети, начиная с 4 класса. Дошкольников и младших школьников более 60 в день, ребят среднего и старшего школьного возраста более 30. Кто-то устраивается в библиотеке и читает здесь, но большинство ребят берут книги домой. Мы получаем книги разных жанров, это и классика, и фэнтези, и новые имена в современной детской литературе. — рассказала заведующая отделом центральной городской детской библиотеки им. Горького Юлия Урушева.

Челябинцы начинают читать с детства, любовь к литературе прививают родители, которые сами следят за детскими новинками. Библиотека может очень хорошо в этом помочь.

Мы ходим в библиотеку каждые две недели. Ребенку беру сказки, стихи, книги нашего детства и современные. Сын с детства приучается к аккуратному обращению с книгой. Каждый вечер у нас традиция читать на ночь. — поделилась читательница библиотеки им. Горького Виолетта Козлова.

Но все же библиотека не может полностью заменить книжные магазины. Тем более, что сейчас они становятся центрами притяжения людей. Здесь можно попить кофе, приятно провести время, посетить мастер-класс и, конечно, купить интересную книгу.

Сегодня книги — это не просто Пушкин и списки школьной литературы, сегодня в книжном каждый может найти для себя что-то интересное. Это книги и о саморазвитии, и о Вселенной, и об отношениях мужчины и женщины. — рассказала специалист по маркетингу сети розничных книжных магазинов Алиса Кузнецова.

Согласно рейтингу, самым читающим городом признана Москва. Следом идут Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Самыми популярными жанрами у россиян оказались детективы, фантастика, классическая и историческая литература.