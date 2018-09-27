/ Евгений Малкин и Сергей Гончар «обескуражили» тяжело травмированного фаната. Видео

Спортсмены приехали в больницу, решив поддержать своего фаната.

Нападающий и ассистент главного тренера команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сергей Гончар навестили 15-летнего болельщика Хэйдена Хэмилтона, который с тяжелыми травмами находится в одной из клиник Питтсбурга. Об этом информирует официальной сайт команды. Отметим, что Хэйден Хэмилтон получил травмы шейного отдела позвоночника.

Это очень серьёзная травма, я тоже занимаюсь спортом и понимаю, как важна поддержка. Это очень важно. Надеюсь, что его настроение улучшилось, завтра ему станет еще лучше, и будет становиться с каждым днем. Травма сложная, восстановление будет долгим, но он будет в порядке. — сказал Евгений Малкин.

Спортсмены подарили юному болельщику клюшку и именной свитер с автографами. Отметим, что Евгений Малкин является любимым игроком Хэйдена Хэмилтона. Приезд спортсменов был сюрпризом, организованным так, чтобы сам подросток не знал о их визите. Как сообщает клубное телевидение «Пингвинов» юный болельщик был обескуражен визитом кумира.