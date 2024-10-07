Баскетбольный клуб «Челбаскет»: обновленная команда будет биться за плей‑офф

Челябинцы планируют улучшить результат прошлого сезона в Суперлиге

Челябинская баскетбольная команда сегодня открывает новый сезон в Суперлиге. И он обязательно должен быть лучше, чем предыдущий. Обновленный коллектив значительно обновил состав в летнее межсезонье: в штабе клуба работает новый тренерский штаб во главе с Михаилом Тереховым. Усилился «Челбаскет» и хорошими игроками, которые должны помочь клубу выполнить задачу-минимум — финишировать в кубковой восьмерке и пробиться в плей-офф.

По окончании сезона-2023/2024, в котором «Челбаскет» занял скромное 13-е место, президент клуба Николай Сандаков заявил, что ставка на собственных воспитанников себя не оправдала. И заверил, что трансферная кампания клуба на следующий сезон претерпит небольшие изменения. Да, в Челябинске остались несколько своих воспитанников, но уже не они будут определять игру и результат команды. Хотя и с этим утверждением они наверняка готовы поспорить. Но обо всем по порядку.

«Челбаскет» сохранил в своих рядах лишь четырех игроков. Продлили контракты с клубом Алексей Смолин, Дмитрий Якунин, Евгений Борисов и Иван Нелюбов. Остальные ребята либо вынуждены были искать новое место работы, либо отправились за игровой практикой в Высшую лигу, где был сформирован фарм-клуб двух южноуральских баскетбольных команд — «Металлург-Челбаскет».

Зато в Челябинск прибыла целая группа игроков, каждый из которых готов стать лидером команды. В общей сложности таких новобранцев собралось аж восемь человек. На позиции разыгрывающего классно в контрольных матчах сыграл Андрей Топтунов. Именно он будет своего рода дирижером челябинских атак. В стартующем сезоне он по своему потенциалу — один из лучших в своем амплуа.

Неплохо влились в коллектив и два белоруса — Вадим Третьяк и Вадим Стубеда. Мало того что они по своим игровым качествам соответствуют уровню Суперлиги, так еще и импонируют своим профессиональным отношением к делу. Кстати, последний вполне достойно смотрелся в составе БК «Минск» в Единой лиге ВТБ.

Солидный опыт игры в Суперлиге у Андрея Семенова, Александра Лавникова, Сергея Грашкина, Руслана Туманова и Дмитрия Незванкина. Если учесть, что здесь исход многих матчей решается в концовках, то опыт этих баскетболистов обязательно должен пригодиться «Челбаскету».

И все же главный трансферный ход руководство «Челбаскета» совершило еще в самом начале межсезонья, заключив контракт с Михаилом Тереховым — амбициозным и успешным тренером. В прошлом сезоне он приятно удивил своей работой в БК «Иркут», финишировав со скромным клубом на втором месте в регулярном чемпионате. Правда, в первом раунде плей-офф сибиряки сенсационно уступили дублю питерского «Зенита».

Были в его карьере и успешные сезоны с «Уралмашем», БК «Новосибирск», ярославским «Буревестником»… Но важнее всего, что именно он, по сути, формировал состав команды. В «Челбаскет» пришли те игроки, которых он хотел видеть в клубе. И в этом значительное отличие работы нового тренерского штаба от предыдущего. Президент «Челбаскета» Николай Сандаков сделал ставку на Михаила Терехова, дав ему все возможности для того, чтобы тот показал с командой достойный результат.

БК «Челбаскет» (Челябинск). Состав команды на сезон-2024/2025:

#4. Андрей Топтунов (разыгрывающий)

#1. Алексей Смолин (атакующий защитник)

#3. Вадим Третьяк (атакующий защитник)

#9. Дмитрий Незванкин (атакующий защитник)

#42. Руслан Туманов (атакующий защитник)

#10. Дмитрий Якунин (легкий форвард)

#31. Андрей Семенов (легкий форвард)

#77. Евгений Борисов (легкий форвард)

#22. Александр Лавников (тяжелый форвард)

#44. Сергей Грашкин (тяжелый форвард)

#11. Вадим Стубеда (центровой)

#47. Иван Нелюбов (центровой)

Цели и задачи команды на сезон-2024/2025 руководство клуба озвучило еще месяц назад. Тогда, напомню, речь шла о том, чтобы челябинцы «уверенно вышли в плей-офф и постарались выступить там успешно». Задача вполне выполнимая. Пожалуй, не стоит удивляться, если «Челбаскет» пройдет первый раунд плей-офф.

То есть при самых благоприятных раскладах Михаил Терехов со своими подопечными вполне может побороться и за медали Суперлиги. Впрочем, думать о них пока рано. Но ясно точно: в этой команде не будет равнодушных. Эмоциональный специалист не даст ребятам играть спустя рукава и будет выжимать из них максимум.



Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

