Максим Шабанов принес победу «Трактору» над «Спартаком» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб выиграл в овертайме со счетом 2:1

Сегодня, 30 сентября, хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли в овертайме у «Спартака» в чемпионате КХЛ. Победу «черно-белым» принес точный бросок Максима Шабанова. Подопечным Анвара Гатиятулина удалось взять реванш у столичного клуба за гостевое поражение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора» неудачно провели гостевую серию матчей, выиграв лишь один из четырех поединков. Но дело даже не в результатах команды, а в том, какую игру показали «черно-белые» в этих матчах. Не было и намека на агрессивный и атакующий стиль игры, анонсированный тренерским штабом клуба в межсезонье. Как результат — шквал критики в адрес команды со стороны болельщиков «черно-белых». Домашние поединки должны были «успокоить» агрессивно настроенных фанатов, вернуть игрокам уверенность в себе.

Поединок со «Спартаком» и воспринимался, как возможность найти свою игру, поправить турнирное положение. Тем более, что у «Трактора» был должок перед московским клубом — в столице челябинцы в равной борьбе уступили в овертайме (2:3). Надо было брать реванш.

Однако в первом периоде хозяева льда выглядели неубедительно. Они хоть и провели больше времени в атаке, однако по-настоящему острых моментов для взятия ворот не создали. Более того, гости нанесли больше бросков в створ ворот (9:12).

Куда более активно соперники стали действовать во втором периоде. Кстати, «Спартак» — лучшая команда Лиги по игре во вторых отрезках матчей. «Красно-белые» стали поддавливать. И подтверждением тому — выстрел в штангу в исполнении Николая Голдобина. При этом «Трактор», став действовать вторым номером, также имел как минимум две реальные возможности для того, чтобы открыть счет. Сначала выскакивал на рандеву с голкипером москвичей Семен Дер-Аргучинцев, затем с убойной позиции наносил бросок Владимир Жарков.

Впрочем, гости как будто и не обратили внимания на эти атаки соперника. Они продолжили гнуть свою линию. И забили в середине периода, организовав быструю контратаку. Ее завершал, выдержав гроссмейстерскую паузу, форвард «красно-белых» Георгий Рубцов — 0:1.

«Трактору» нужно было отыгрываться. Однако к активным действий «черно-белые» долгое время не переходили. Более того, хозяева льда пропустили вторую шайбу. К счастью, судьи ее отменили. После видеопросмотра они увидели, что ранее форвард «красно-белых» был в офсайде. На 9-й минуте челябинцы наконец-таки взломали оборону соперника. Взял игру на себя Семен Дер-Аргучинцев, которому удался точный бросок в «паутину» ворот соперника — 1:1.

Заброшенная шайба придала хозяевам уверенности. Челябинцы взяли под контроль шайбу, стали чаще гостить в зоне соперника. И именно они были ближе к успеху. Один момент с выходом «1 в 0» Антона Бурдасова чего стоит! Опасный бросок наносил Семен Дер-Аргучинцев. Однако основное время матча победителя так и не выявило.

В овертайме игру взял на себя форвард «черно-белых» Максим Шабанов. Ему удался точный бросок, на который голкипер «Спартака» Патрик Рибар среагировать не сумел. 2:1 — челябинцы берут 2 очка и реванш за гостевое поражение от столичного клуба.

Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут 2 октября с «Сибирью».