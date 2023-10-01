Хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен легионерами с минским «Динамо»

Челябинцы отдали Роберта Хэмилтона, а получили Мэдисона Бауи

Сегодня, 1 октября, штаб хоккейного клуба «Трактор» объявил о совершении сделки с минским «Динамо». В команде из Белоруссии продолжит карьеру Роб Хэмилтон, а в состав «черно-белых» отправился другой канадский защитник Мэдисон Бауи. Контракт с новобранцем «Трактора» рассчитан до конца сезона-2023/2024, сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».

Роберт Хэмилтон пополнил состав «Трактора» осенью прошлого года. При этом челябинский клуб провел большую работу для того, чтобы заполучить атакующего защитника. Канадец хорошо влился в коллектив. Несмотря на неудачное выступление команды, Хэмилтон был полезен в атаке — сыграл в прошлом сезоне 32 матча и набрал 18 (3+15) очков. В текущем сезоне канадец начал неудачно — 9 игр и 1 (0+1) результативное очко.

28-летний Мэдисон Бауи проводит дебютный сезон в КХЛ. После восьми игр в составе минчан в активе защитника две результативные передачи, пять силовых приёмов и 12 блокированных бросков. Ранее канадец выступал в Северной Америке. В его активе золото юниорского и молодёжного чемпионата мира. В 2018-м году в составе «Вашингтон Кэпиталс» Бауи стал обладателем Кубка Стэнли.

«Мэдисон Бауи — это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт. Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет „Трактору“ в большинстве. Также мы благодарим Роба Хэмилтона за время, проведенное в Челябинске. Надеемся, что смена обстановки и новый вызов пойдут на пользу его карьере», — прокомментировал обман генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Добавим, что Мэдисон Бауи становился победителем юниорского (2013) и молодежного (2015) чемпионатов мира, а также чемпионом WHL (2015) и участником Матча всех звезд WHL.

Мэдисон Бауи

Защитник

Родился 22 апреля 1995 года в Виннипеге (Канада)

Гражданство: Канада

Рост: 188 см, вес: 92 кг

Школа: Assiniboine Park MHA

Карьера: "Келоуна Рокетс"/WHL (2010-2015), "Херши Беарс"/AHL (2015-2018), "Вашингтон Кэпиталз"/NHL (2017-2019), "Гранд Рэпидс Гриффинс"/AHL (2019/2020), "Детройт Ред Уингз"/NHL (2019/2020), "Чикаго Блэкхоукс"/NHL (2020/2021), "Рокфорд Айс Догс"/AHL (2020/2021), "Ванкувер Кэнакс"/NHL (2021/2022), "Абботсфорд Кэнакс"/AHL (2021/2022), "Лавал Рокет«/AHL (2022/2023), «Динамо» Минск (2023). Статистика в КХЛ: 8 игры, 2 (0+2) очка

Статистика в НХЛ: 158 игр, 40 (5+35) очков

Статистика в АХЛ: 237 игр, 103 (23+80) очка

В текущем сезоне челябинский «Трактор» занимает 6-е место в Восточной конференции. После 13 сыгранных матчей подопечные Анвара Гатиятулина набрали 14 очков. У минского «Динамо» 10 очков после 11 сыгранных игр и 10-е место в Западной конференции.