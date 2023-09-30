КХЛ перенесла три игры челябинского «Трактора» из-за Всероссийской спартакиады

Изменения коснулись также матча «Витязь» — «Сочи»

Континентальная хоккейная лига перенесла даты некоторых матчей регулярного сезона в связи с проведением Всероссийской зимней спартакиады, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс‑службу КХЛ. С соответствующим обращением в Лигу обратилось Минспорта РФ.

Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля 2024 года в Краснодарском крае, Челябинской, Свердловской, Тюменской областях и Красноярском крае.

Лига перенесла три игры с участием челябинского «Трактора» и одну домашнюю встречу подмосковного «Витязя». Таким образом, матчи будут проведены в удобные даты для всех участников, чтобы обеспечить качественную подготовку и проведение церемонии открытия Спартакиады.

Список перенесенных матчей:

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — с 3 на 8 февраля 2024 года;

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — с 8 на 3 февраля 2024 года;

«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — с 7 февраля на 20 января 2024 года;

«Витязь» — «Сочи» — с 5 на 6 февраля 2024 года.