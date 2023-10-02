Хоккеист «Трактора» Владимир Ткачев набрал 300 очков в чемпионате КХЛ

Благодаря его заброшенной шайбе челябинский клуб вырвал победу у «Сибири» в овертайме

Хоккеисты челябинского «Трактора» вырвали победу в чемпионате КХЛ у новосибирской «Сибири». Сегодня, 2 октября, южноуральский клуб выиграл в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу забросил форвард «черно-белых» Владимир Ткачев. Он заработал юбилейное, 300-е очко, в КХЛ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне состав «черно-белых» пополнили два новых игрока. Первый из них, форвард силового плана Чарльз Робинсон уже прибыл в Челябинск и даже побывал на «Арене-Трактор». Второй, защитник Мэдисон Бауи (обменян в минское «Динамо» на Роберта Хэмилтона) прилетит на Южный Урал в ближайшее время. Тренерский штаб «Трактора» решил не рисковать и не бросать в бой канадского форварда. Но произвел небольшие перестановки в звеньях. Так, был переведен на край второго звена Егор Попов, в центре третьего звена место занял Артем Шварев, а молодой форвард Александр Рыков начал игру 13-м нападающим.

Начали хозяева льда мощно. Первые пять минут сибиряки практически не покидали своей зоны. Челябинцы как будто играли в большинстве. Уже в дебюте хорошую возможность открыть счет в матче имел Владимир Ткачев. Шайба после его броска прошла мимо ворот. Кстати, ему осталось набрать одно результативное очко, чтобы набрать 300 баллов в КХЛ.

Чувствовалось, что игроки «Трактора» вышли на лед с желанием и хорошим настроем. Того, чего так не хватало ребятам в предыдущих матчах. Появилась надежда, что сам поединок сложится для «черно-белых» удачно. Однако постепенно сибиряки освоились, стали отодвигать игру от своих ворот. Опасный бросок наносили Владимир Бутузов и Тейлор Бек.

И все же «черно-белые» действовали в первом периоде активней. Из убойной позиции бросал Семен Дер-Аргучинцев, выходил на рандеву с голкипером Михаил Котляревский... Увы, поймавший в предыдущих матчах голкипер «Сибири» Антон Красоткин продолжил творить чудеса. А затем гости вышли вперед: после броска Артема Михеева шайба срикошетила в ворота. Нелогичный гол и со счетом 0:1 команды отправились в раздевалку.

Перейти в нападение в дебюте второго периода хозяева не могли. Для них куда актуальней была задача не пропустить — сначала Калинин, а затем Карпухин отправились обдумывать свои действия на скамейке для штрафников. К счастью, сибиряки в реализации большинства в сезоне не блещут. И в этот раз реализовать «лишнего» им не удалось. Даже в течение 30 секунд в формате игры «5 на 3».

После этого эпизода событий на льду практически не было. Зрители встрепенулись после того, как в одном из игровых эпизодов шайба после броска Ткачева попала в лицо защитнику «Сибири» Никите Ефремову. Со стороны выглядело это страшно. К счастью, обошлось без последствий. Игрок отправился в раздевалку самостоятельно.

В третьем периоде тренерский штаб «Трактор» произвел масштабную ротацию звеньев, пытаясь найти оптимальные сочетания. В некоторых случаях в первой пятерке нападения с Бурдасовым и Сошников стал выходить Артем Шварев. Однако ощутимого преображения в игре «черно-белых» не наблюдалось.

«Трактор» попытался поддавить соперника, взвинтив скорость. Однако в середине периода необъяснимо провалился. В одной атаке сибиряки могли отличиться дважды, но их подвела неточность. Тут же «черно-белые» получили возможность сыграть 2 минуты в большинстве, но это время провели бездарно.

За 5 с небольшим минут до финальной челябинцам удалось-таки «распечатать» ворота Антона Красоткина. Егор Попов после броска Виктора Антипина сыграл на добивании — 1:1. В дебюте овертайма победу южноуральцам принес точный бросок Владимира Ткачева. Он набрал 300-е очко в чемпионате КХЛ.

Следующий матч «Трактор» сыграет 4 октября на своем льду против уфимского «Салавата Юлаева».