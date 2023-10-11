Максим Шабанов помог «Трактору» вырвать победу у «Сибири» в чемпионате КХЛ

Форвард челябинского клуба забросил две шайбы и решающий буллит

Сегодня, 11 октября, в чемпионате КХЛ хоккеисты челябинского «Трактора» вырвали победу по буллитам у «Сибири» — 5:4. Героем матча стал форвард «черно-белых» Максим Шабанов. В его активе две заброшенные шайбы и победная шайба в серии послематчевых штрафных бросков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» при выборе атакующих звеньев вновь пошел на эксперименты. Так, новобранец команды Данил Юртайкин (перешел в челябинский клуб в результате обмена с московским ЦСКА — прим. авт.), брошен был в бой сразу же в первом звене с Никитой Сошниковым и Чарльзом Робинскон. Кроме того, вернулся из лазарета Виталий Кравцов, который отправился в третью пятерку Егору Попову и Сергею Калинину. Остался вне заявки Антон Бурдасов, сроки восстановления которого пока не известны.

Команды начали с места в карьер и уже в дебюте обменялись голами. Сначала Альберт Яруллин не успел подстраховать партнеров и упустил в быстрый прорыв Никиту Шашкова. Впрочем, не прошло и минуты как защитник «черно-белых» реабилитировался. После его броска клюшку подставил и изменил полет шайбы Никита Сошников — 1:1.

Но и это было еще не все. Буквально тут же сибиряки вновь вышли вперед. К счастью, видеотренеры «Трактора» потребовали запрос, который судьями был удовлетворен. Они отменили взятие ворот, установив, что в момент гола форвард «Сибири» оказывал помехи голкиперу «черно-белых».

В целом, челябинцы неплохо комбинировали в первом периоде, чаще гостили в зоне соперника. Но все же пропустили в свои ворота. Стоило болельщикам «Сибири» дружно исполнить знаменитый хит Юрия Шатунова «Седая ночь», как игроки хозяев тут же отблагодарили их за крутой перфоманс в виде заброшенной шайбы. К творчеству поп-исполнителя оказался неравнодушен форвард сибиряков Иван Климович, поразивший ворота Зака Фукале после добивания — 2:1.

Во втором периоде страсти и эмоции на льду чуть улеглись. Обе команды как будто выпустили пар после насыщенного событиями стартового отрезка матча. Челябинцы чаще и опасней бросали по воротам Дмитрия Красоткина, однако извлечь из этого выгоду долгое время не могли. Надо отдать должное и хозяевам, они грамотно оборонялись, предельно плотно действовали против своих визави.

Зато хозяева, получив возможность сыграть в большинстве, тут же ею воспользовались. Владимир Бутузов наносил бросок практически без помех — 3:1. Для нашей команды еще не критическая ситуация, но уже тревожная. Под занавес периода «Трактор» получил реальный шанс перевернуть ход встречи. За опасный толчок соперника на борт на 5 минут был удален форвард хозяев Максим Сушко. К счастью, Виталий Кравцов не пострадал, самостоятельно поднявшись на ноги. Он же и наказал соперника в большинстве — 3:2.

Третий период лучше начали хозяева льда. В двух случаях сибиряки были очень были близки к тому, чтобы увеличить преимущество в счете. Но сначала Бутузов не смог переиграть Фукале на добивании, а затем Иван Климович попал в штангу, не попав в пустой угол ворот. Ну а затем настырные сибиряки добились-таки своего: изумительный по точности и силе бросок удался защитнику Илье Морозову — 4:2. Произошло это вновь в аккурат после того, как по трибунам понеслась «Седая ночь» в исполнении болельщиков «Сибири».

«Трактор» большими силами пошел вперед. Долгое время у «черно-белых» никак не получалось взломать оборону соперника. За 5 минут до финальной сирены челябинцы благодаря усилиям Виталия Кравцова свели разрыв в счете к минимуму. А две минуты спустя Максим Шабанов выровнял положение — цели достиг его бросок с острого угла.

В овертайме у «Трактора» мог все решать Владимир Ткачев. Партнеры по команде вывели форварда челябинцев «1 в 0», и тот уже обыграл голкипера, но шайба после его броска попала в штангу. Однако «черно-белые» вырвали-таки победу. В серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Максим Шабанов.

Заключительный матч гостевой серии «Трактор» проведет послезавтра, 13 октября, с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.