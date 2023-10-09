Хоккеисты «Трактора» потерпели гостевое поражение от «Барыса» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб уступил в Астане со счетом 1:2

Хоккейный клуб «Трактор» не смог одержать вторую победу подряд в чемпионате КХЛ под руководством Алексея Заварухина. Сегодня, 9 октября, челябинцы уступили в гостях астанинскому «Барысу» со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе «черно-белых» забросил новобранец Чарльз Робинсон. Это уже второй его гол в двух матчах в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне челябинцы под руководством и. о. главного тренера Алексея Заварухина выдали яркий и содержательный матч в Омске, где выиграли у «Авангарда» со счетом 4:1. Казалось, кадровые изменения в тренерском штабе пойдут команде на пользу и она закрепит успех в Астане. Тем более что «Барыс» в текущем чемпионате не блещет. Перед встречей с «Трактором» команда из Казахстана потерпела пять поражений кряду.

Однако уже с первых минут игра пошла не по сценарию «черно-белых». Хозяева площадки начали встречу агрессивно, с акцентом на атаку. Здорово у них действовало первое звено Барбер — Червени — Оберг. Но челябинцы с Сергеем Мыльниковым держали оборону. Впрочем, под занавес периода «барсам» удалось-таки зажечь красный свет за воротами соперника: Всеволод Логвин сыграл на добивании — 1:0.

Во втором периоде гостям удалась хорошая позиционная атака, в которой мощнейший по точности и силе бросок получился у Альберта Яруллина. Увы, арбитры после просмотра видеоповтора взятие ворот отменили: ранее игрок «Трактора» оказался в офсайде. Спустя пару минут хозяева увеличили разрыв в счете — Аркадий Шестаков здорово «выстрелил» от синей линии — 2:0.

У «Трактора» был в резерве достойный ответ. В следующей атаке на ударной позиции оказался Артем Блажиевский. Мощный щелчок и гол! Но опять тренерский штаб хозяев запросил видеопросмотр. Судьи гол отменили. Впрочем, в самой концовке периода «черно-белые» забросили-таки шайбу, и уже по правилам. Новобранец «Трактора» Чарльз Робинсон замкнул передачу Блажиевского — 1:2. Это уже вторая шайба канадца за челябинский клуб в двух матчах.

В третьем отрезке матча «Трактор» сыграл здорово, создал немало голевых моментов. Но где-то игроков подводила неточность в завершающей стадии атак, где-то надежно сыграли защитники соперника. Кроме того, отличный поединок провел голкипер «Барыса» Андрей Шутов. Увы, челябинцы проиграли.

Следующий матч в чемпионате КХЛ наша команда проведет послезавтра, 11 октября, в гостях с «Сибирью».