Хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен игроками с московским ЦСКА

Состав челябинской команды пополнил форвард Данил Юртайкин

«Данил усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего. После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру. Егору Фатееву мы желаем удачи и благодарим за честный труд в „Тракторе“»,

— прокомментировал подписание генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков.