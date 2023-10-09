Сегодня, 9 октября, руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о сделке с московским ЦСКА. В столичной команде продолжит карьеру Егор Фатеев, а новичком «черно-белых» стал нападающий Данил Юртайкин. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до конца апреля 2024 года, сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».
Данил Юртайкин является воспитанником ярославского хоккея. В составе ЦСКА игрок дважды выигрывал Кубок Гагарина (2022, 2023). В текущем сезоне нападающий провел в составе «армейцев» 7 матчей и набрал 5 (2 + 3) очков при показателе полезности «+8».
Ранее 26-летний хоккеист выступал за ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур». Всего в КХЛ форвард сыграл 122 встречи, забросил 16 шайб и 24 раза ассистировал партнерам. Один сезон Даниил провел за океаном в клубе «Сан-Хосе Шаркс». В НХЛ выходил на лед в четырех матчах, в АХЛ на его счету 37 игр и 17 (2 + 15) баллов.
«Данил усилит нашу игру в атаке. У него большой креативный потенциал и широкий технический арсенал, важный для острого нападающего. После этого обмена и смены команды Юртайкин получает возможность перезагрузить свою карьеру. Егору Фатееву мы желаем удачи и благодарим за честный труд в „Тракторе“», — прокомментировал подписание генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков.
Нападающий Егор Фатеев выступал за ХК «Трактор» на протяжении последних пяти сезонов. Форвард провел за южноуральскую команду 116 матчей и набрал 15 (8 + 7) баллов. Вместе с челябинским клубом выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ — 2022.
Добавим, что ранее хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен легионерами с минским «Динамо». В команде из Белоруссии продолжил карьеру Роб Хэмилтон, а в состав «черно-белых» отправился другой канадский защитник, Мэдисон Бауи. Контракт с новобранцем «Трактора» рассчитан до конца сезона-2023/24.
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