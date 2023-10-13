Хоккеисты «Трактора» проиграли в уральском дерби «Автомобилисту»

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1

Сегодня, 13 октября, хоккейный клуб «Трактор» не смог закрепить успех во втором матче уральского дерби, прошедшем в Екатеринбурге. «Автомобилист» взял реванш за поражение в Челябинске, выиграв у соперника с таким же счетом — 2:1. У «Трактора» первую шайбу в сезоне забросил защитник Альберт Яруллин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

И. о. главного тренера ХК «Трактор» Алексей Заварухин произвел одну перестановку в составе, поменяв местами в звеньях Сергея Калинина и Никиту Тертышного. Его визави, наставник «Автомобилиста» (а еще двоюродный брат) Николай Заварухин был более щедрый на эксперименты, перетасовав как состав, так и сочетания в звеньях.

Основные события в матче произошли в первом периоде. Чуть активнее в нем действовали хоккеисты «Трактора». Опасно после броска подправлял шайбу Виктор Антипин. Однако открыли счет хозяева. Александр Севостьянов нанес мощнейший бросок с убойной позиции после фланговой передачи: Зак Фукале был бессилен — 1:0. Произошло это в середине периода после того, как малый штраф у «черно-белых» получил Альберт Яруллин.

Именно защитнику «Трактора» и суждено было сравнять счет. После передачи Данила Юртайкина хоккеист здорово бросил в касание — 1:1. Эта заброшенная шайба стала первой для Альберта Яруллина в текущем чемпионате. Впрочем, это не принесло челябинцам желаемых дивидендов. В концовке периода цели достиг точный бросок еще одного защитника хозяев Максима Смирнова — 2:1.

Во второй трети поединка коллективы обменялись игрой в неравных составах. Спецбригады большинства своим шансом не воспользовались. Здорово на последнем рубеже действовали вратари Евгений Аликин и Зак Фукале. Несколько раз голкиперы спасли свои команды от пропущенной шайбы. В заключительной двадцатиминутке «Трактор» провел большую часть времени в атаке. На закате матча челябинцы не реализовали большинство. Поражение в Екатеринбурге — 1:2.

Хоккейный клуб «Трактор» завершил гостевое турне. Теперь его ждут матчи в Челябинске. Первый соперник — хабаровский «Амур», с которым «черно-белые» сыграют 17 октября.