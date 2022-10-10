Челябинский боец стал победителем Кубка России по ММА

Золото в весовой категории до 93 кг завоевал Садам Одинаев

В Москве подвели итоги Кубка России по смешанному боевому единоборству ММА. Челябинский боец Садам Одинаев, представляющий СШОР «Динамо», стал победителем соревнований в весовой категории до 93 кг. Серебряная медаль — в активе Ирины Силивановой, сообщает региональная Федерация ММА.

Победитель Кубка России занимается под руководством тренера Данилы Сергеевича Кузьмина. В финальном бою он был сильнее Никиты Клишина из Московской области. Это первый крупный успех южноуральского спортсмена на подобных соревнованиях.

«Я очень рад своей победе. Долго и упорно к ней шел. Спасибо тренеру и руководству Федерации СБЕ ММА Челябинской области. Мне создали все условия для того, чтобы я мог хорошо подготовиться к турниру и успешно на нем выступить», — отметил Садам Одинаев.

Призером соревнований стала и еще одна представительница Челябинской области. Серебро — в активе Ирины Силивановой. В весовой категории до 56,7 кг она дошла до финала, где уступила сопернице из Москвы Диане Погосян.

Отметим, что прошедшие соревнования были посвящены 10-летию Союза ММА России. Накануне в Москве на заседании президиума Союза ММА России на должность президента региональной Федерации СБЕ ММА была согласована кандидатура Данилы Сергеевича Кузьмина.