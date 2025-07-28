Магнитогорского легкоатлета признали лучшим на первенстве России

Никита Павлов сделал «золотой дубль», выиграв забеги на 5 и 10 км

Легкоатлета Никиту Павлова из Магнитогорска признали MVP на прошедшем первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов не старше 23 лет. Он сделал «золотой дубль», выиграв забеги на 5 и 10 км. Призерами соревнований в Чебоксарах стали и другие легкоатлеты Челябинской области, сообщает результаты пресс-служба ФВЛА.

Никита Павлов и ранее неоднократно становился победителем и призером первенств России в различных возрастных категориях. Однако в этот раз он превзошел самого себя, выиграв забеги сразу на двух дистанциях. Сначала магнитогорский спортсмен показал лучший результат в беге на 5000 метров. Хотя и Даниил Прокушев из Свердловской области оказал нашему земляку достойное сопротивление.

Легкая атлетика. Первенство России U23. Бег 5000 м, юниоры:

1. Никита Павлов (Челябинская область) — 13:46.65.

2. Даниил Прокушев (Свердловская область) — 13:48.46.

3. Роман Минеев (Чувашская Республика) — 13:54.59.

На этом Никита Павлов не остановился. Уже в последний день соревнований он снова завоевал золотую медаль, но уже на дистанции 10 000 метров. Хотя прибежал к финишу он вторым. Лучший результат здесь показал Сергей Шаров, но он был дисквалифицирован из-за того, что вышел на старт в… кроссовках, а не легкоатлетических шиповках.

Легкая атлетика. Первенство России U23. Бег 10 000 м, юниоры:

1. Никита Павлов (Челябинская область) — 29:20.00.

2. Даниил Прокушев (Свердловская область) — 29:22.87.

3. Александр Федченко (Краснодарский край) — 29:35.36.

Отметим, что в этих же дисциплинах беговой программы бронзовые медали завоевала челябинка Елизавета Егорова. Еще одну, серебряную награду южноуральской команде принес Марк Стариков в беге на 110 метров с барьерами. Добавим, что по итогам первенства России судейский комитет признал Никиту Павлова MVP соревнований.