Легкоатлеты Челябинской области в сильнейшем составе выступят на чемпионате России

На соревнования в Казань отправились 33 южноуральских спортсмена

Сегодня, 7 августа, в Казани стартует главный легкоатлетический старт сезона — чемпионат России — 2025. В течение четырех дней сильнейшие спортсмены страны разыграют 44 комплекта наград, на старт выйдут около 700 атлетов из 70 регионов. Челябинская область представлена 33 спортсменами, шесть из которых реально претендуют на медали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Любители легкой атлетики вправе ожидать от участников высоких результатов, в особенности в отдельных дисциплинах, где в текущем сезоне случились настоящие прорывы. Так, трое россиян на сегодняшний день занимают лидирующие позиции в мировых топ-листах сезона. Речь идет о Даниле Лысенко, Марии Кочановой и Полине Кнороз, все они показывают стабильно высокие результаты в прыжках в высоту и с шестом. В беге на 100 метров Константин Крылов недавно обновил рекорд России.

Выйдут на старт и титулованные легкоатлеты, звезды мирового спорта. Среди них, например, барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Елена Соколова, стайер Владимир Никитин и многие другие.

Челябинская область по итогам отборочных состязаний завоевала 33 путевки на чемпионат России — 2025. Наибольшие шансы на медали есть у Никиты Анищенкова (прыжок в высоту), Вероники Змейкиной (бег 200 м), Василия Мизинова и Кристины Любушкиной (оба — спортивная ходьба), Никита Павлов (бег 10 000 м), Максим Тиряков (бег 800 м). Уровень их результатов близок к тому, чтобы побороться за место на пьедестале. Есть шансы на медаль в эстафетном беге у наших парней и девушек, в особенности на 4×400 метров.

Помимо чисто спортивных состязаний в рамках чемпионата России запланирован целый ряд развлекательных мероприятий, таких как спринтерский забег роботов, звездная эстафета, а также показательный забег на 110 метров с барьерами, в котором сойдутся чемпион страны Федор Иванов и призер Кубка мира по велоспорту ВМХ Александр Катышев. Отдельно пройдет массовый забег «Ночная Казань», в котором планируется участие более 5000 бегунов.