Магнитогорский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате Азии по пауэрлифтингу

Эдмонд Думикян по сумме трех упражнений набрал 507,5 кг

На чемпионате Азии по пауэрлифтингу в Ташкенте (Узбекистан) отличился силач из Магнитогорска Эдмонд Думикян. Южноуральский спортсмен стал бронзовым призером в турнире среди юниоров. В весовой категории до 59 кг он в классическом троеборье набрал сумму в 507,5 кг, сообщает региональный Минспорт.

В состязаниях приняли участие юниоры в возрасте 19—23 лет. Магнитогорец Эдмонд Думикян выступил в весовой категории до 59 кг. Участникам соревнований нужно было выполнить три упражнения со штангой: присед, жим лежа и становая тяга.

Итоговые результаты Эдмонда Думикяна: присед — 187,5 км, жим — 125 кг и становая тяга — 195 кг. В классическом троеборье наш земляк в итоге показал результат 507,5 кг, что принесло ему бронзовую медаль.

Чемпионат Азии. Юниоры. Весовая категория до 59 кг:

1. Ибрахим Сандогжи (Саудовская Аравия) — 525,0 кг.

2. Ритик Гупта (Индия) — 510,0 кг.

3. Эдмонд Думикян (Россия) — 507,5 кг.

Отметим, что спортсмен занимается под руководством тренера Егора Панова. Это не первый его успех на международном уровне. Ранее, в 2021 году, уроженец Усть-Катава Эдмонд Думикян завоевал золотую медаль первенства мира, которое прошло в Швеции.