Челябинские силачи стали призерами первенства России по пауэрлифтингу

На соревнованиях в Екатеринбурге отличились воспитанники спортшколы «Атлет»

Четыре медали завоевали спортсмены Челябинской области на первенстве России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге. Воспитанники спортшколы «Атлет» проявили себя в двух возрастных категориях — среди юношей (до 18 лет) и юниоров (до 23 лет). В рамках турнира прошли также состязания и среди ветеранов, где шесть наших земляков стали призерами, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На состязаниях в Екатеринбурге в категории «юноши до 18 лет» серебряным призером стал Артем Лукьянов. В жиме лежа он показал результат 165 кг в весе до 83 кг. Бронзу в категории до 59 кг завоевал Сергей Синельников, его результат — 90 кг. В этой же дисциплине, но среди юниоров серебро досталось Арсению Кудрявцеву. Челябинский спортсмен выполнил норматив мастера спорта.

Вновь не остался без награды перспективный челябинский силач Никита Петров. В весовой категории до 120 кг он стал серебряным призером среди юниоров до 23 лет в дисциплине «жим классический». Отметим, что подготовили спортсменов тренеры Дмитрий Абрамов и Игорь Поделко.

На турнире в Екатеринбурге прошли состязания по пауэрлифтингу среди ветеранов. Здесь также проявили себя с лучшей стороны челябинские спортсмены. Алексей Попов, Равиль Масалимов и Юрий Шестаков завоевали золотые медали. Два серебра в активе Сергея Селезнева, одна награда такого же достоинства досталась Игорю Поделко.

Напомним, что накануне в Тамбове состоялся статусный студенческий турнир по пауэрлифтингу. В нем челябинец Никита Петров завоевал четыре медали и путевку на Всемирную универсиаду — 2025 в Индию.