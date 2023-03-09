Челябинские силачи стали победителями первенства России по пауэрлифтингу

В турнире выступили более 800 спортсменов из 59 регионов

В Екатеринбурге завершилось первенство и чемпионат России по пауэрлифтингу в классическом жиме. В соревнованиях приняло участие более 800 спортсменов из 59 регионов страны. Челябинские спортсмены завоевали комплект наград в в дисциплине «жим лежа», сообщает управление по ФКиС города Челябинск.Южный Урал на всероссийских соревнованиях представляли спортсмены школы «Атлет». В первые дни турнира воспитанникам Наталии Савиных удалось завоевать комплект наград в дисциплине «жим лежа». Золото завоевала Рима Мнацаканян, второе место занял Владислав Волосатых, а бронзовую медаль добыл Владимир Ширков. В шаге от пьедестала почета осталась Влада Золотова.Добавим, что ранее челябинская спортсменка Рима Мнацаканян уже становилась призером первенства страны и прошла отбор на первенство Европы по пауэрлифтингу.