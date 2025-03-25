Челябинский силач стал призером первенства России по пауэрлифтингу

Никита Петров завоевал бронзу в категории до 120 кг

На первенстве России по пауэрлифтингу в Туле успешно выступил воспитанник челябинской спортшколы «Факел» Никита Петров. Южноуральский спортсмен в состязаниях среди юниоров не старше 23 лет завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 120 кг, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания в Туле собрали сильнейших юниоров страны в возрасте 19—23 лет. В самой престижной весовой категории до 120 кг отличился челябинец Никита Петров. Он показал третий результат, впервые став призером первенства России.

Теперь наш земляк будет готовиться к всероссийским соревнованиям в Тамбове. По итогам этого турнира будет сформирована сборная страны, которая выступит в октябре на первенстве Азии среди студентов. Выступит на отборе к этим международным стартам и еще один южноуральский спортсмен — Эдмонд Думикян. На первенстве России в Туле он стал бронзовым призером в категории до 59 кг.