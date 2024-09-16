Хоккеист «Северстали» Никита Коростелев стал героем матча с «Металлургом» в КХЛ

Экс-форвард магнитогорского клуба оформил «дубль» и сделал результативную передачу

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ. Сегодня, 16 сентября, подопечные Андрея Разина с разгромным счетом уступили в гостях череповецкой «Северстали» со счетом 2:5. Героем матча стал экс-форвард «Магнитки» Никита Коростелев. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка, а еще забил гол-красавец в середине второго периода, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева льда лучше провели первый период. По крайней мере, они чаще угрожали воротам соперника. На исходе 5-й минуте классный шанс открыть счет в матче был у Данила Аймурзина. Форвард «Северстали» после выверенной передачи Кирилла Пилипенко не смог элементарно переправить шайбу в неприкрытый угол ворот магнитогорцев.

К середине периода череповцам удалась хорошая и долгая позиционная атака. Гости вынуждены были прижаться к своим воротам и с большим трудом отбились-таки. Молодцом в этой ситуации был молодой голкипер «сталеваров» Александр Смолин.

«Северсталь» своего-таки добилась. Символично, что классно сыграл против бывших партнеров по команде Никита Коростелев. Получив шайбу в средней зоне, он выкатился на ударную позицию, на замахе убрал защитника и из-под него бросил. Голкипер «Металлурга» шайбу отбил, а с добиванием Ильи Иванцова уже справиться не смог.

После пропущенной шайбы магнитогорцы могли в двух случаях сравнивать счет, причем оба раза на ударной позиции оказывался Игорь Гераськин. Но вратарь «Северстали» Александр Самойлов был на высоте. Под занавес периода хозяева увеличили отрыв, а автором заброшенной шайбы стал Кирилл Пилипенко.

В дебюте второго периода магнитогорцам удалось-таки размочить счет. Хорошо сыграла связка Андрей Козлов — Данил Башкиров. Первый выдал классный пас, второй точно с неудобной руки бросил — 2:1. Этот гол только раззадорил хозяев, а если быть точнее — Никиту Коростелева. Экс-форвард «Металлурга» сотворил гол-шедевр, мастерски разобравшись со всей обороной магнитогорцев. А спустя минуту довел счет до крупного, забросив шайбу с пятака после классной передачи Адама Лишки — 4:1.





Андрей Разин чтоб хоть как-то взбодрить своих подопечных, решился на замену вратаря. Хотя тот же Смолин в пропущенных шайбах команды явно не был виноват. Вышедший на замену Илья Набоков долго «сухим» не оставался. После броска Александра Скоренова шайба срикошетила в ворота магнитогорцев — 5:1.

Хэдкоуч «Магнитки» на сей раз взял тайм-аут. Просто для того, чтобы парни сами привели себя в чувство. Это вряд ли помогло команде. Да, до конца периода больше не пропускали, хотя «Северсталь» и имела пару возможностей еще увеличить отрыв в счете (хотя куда уж больше?).

В третьем периоде южноуральцы сподобились на то, чтобы отыграть одну шайбу, ее автором стал Егор Коробкин. На большее «Металлург» не хватило.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 16 сентября. «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 3:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Илья Иванцов (Никита Коростелев), 13:16 (5×5).

2:0 — Кирилл Пилипенко (Михаил Ильин, Данил Аймурзин), 19:20 (5×5).

2:1 — Данил Башкиров (Андрей Козлов, Робин Пресс), 22:15 (5×5).

3:1 — Никита Коростелев (Руслан Абросимов, Глеб Иванов), 23:52 (5×5).

4:1 — Никита Коростелев (Адам Лишка), 24:54 (5×5).

5:1 — Александр Скоренов (Илья Иванцов, Тимур Муханов), 29:13 (5×5).

5:2 — Егор Коробкин (Макар Хабаров, Павел Акользин), 48:20 (5×5).

Лучшие игроки матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Коростелев («Северсталь)

Герой матча! Мало того, что набрал 3 (2+0) очка, так забросил шайбы в самый нужный момент, фактически «похоронив» бывшую команду.

Данил Аймурзин («Северсталь»)

Действовал очень полезно и продуктивно, при этом старался играть на партнеров, но набрал лишь 1 (0+1) очко в матче.

Кирилл Пилипенко («Северсталь»)

Продлил свою результативную голевую серию, он лучший в череповецком клубе по системе «гол+пас» (6 очков).

Следующий поединок магнитогорский «Металлург» проведет на своем родном льду — 21 сентября южноуральцам нужно брать за два поражения на старте сезона у нижнекамского «Нефтехимика».