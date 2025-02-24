Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Северстали» и вышел в плей‑офф КХЛ

Хоккеисты южноуральского клуба победили в «стальном» дерби соперников из Череповца — 4:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» досрочно оформили путевку в плей-офф. Сегодня, 24 февраля, подопечные Андрея Разина выиграли «стальное» дерби у череповецкой «Северстали» — 4:1. Южноуральцы позволили соперникам нанести лишь 16 бросков в створ своих ворот, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра поначалу не смотрелась и не отличалась зрелищностью. За первые 10 минут матча команды на двоих нанесли лишь три броска в створ ворот. Заставил оживиться зрителей в арене «Металлург» форвард Александр Петунин. Он нанес классный кистевой бросок, после которого шайба залетела в «паутину» ворот череповчан. Впрочем, арбитры после изучения видеозаписи записали в авторы гола Артема Минулина. Защитник магнитогорцев последним коснулся шайбы, скорректировав ее полет.

Ответ «Северстали» не заставил себя ждать. В игровом эпизоде здорово разобрался в ситуации форвард Давид Думбадзе. Он отобрал шайбу у оппонента — и два игрока череповчан выкатились на голкипера «Металлурга». Илье Набокову в такой ситуации было сложно спасти команду от гола — 1:1.

Впрочем, на первый перерыв магнитогорцы ушли, ведя в счете. За 1,8 секунды до сирены цели достиг бросок Ярослава Хабарова. Шайба, срикошетив от защитника, юркнула над плечом вратаря «Северстали» в ворота — 2:1.

Менее насыщенным на события получился второй период. Можно вспомнить разве что два хороших голевых момента у Даниила Вовченко. Игру контролировали хозяева, а игроки «Северстали» крайне редко угрожали воротам магнитогорцев.

В третьей 20-минутке «Металлург» укрепил свое преимущество благодаря активности Троя Джозефса. Легионер магнитогорского клуба сумел-таки забить гол в своем 100-м матче в КХЛ. Он забросил шайбу с «пятака» после классной передачи от Борны Рендулича — 3:1. Лишь после этого череповчане «проснулись», стали активнее действовать в нападении. Но пропустили в концовке, когда Люк Джонсон реализовал большинство и поставил точку в матче — 4:1.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Артем Минулин (Александр Петунин, Трой Джозефс), 16:15 (5×5).

1:1 — Давид Думбадзе (Иван Подшивалов), 19:37 (5×5).

2:1 — Макар Хабаров (Александр Петунин, Дмитрий Силантьев). 19:59 (5×5).

3:1 — Трой Джозефс (Борна Рендулич, Андрей Козлов), 41:10 (5×5).

4:1 — Люк Джонсон (Роман Канцеров, Даниил Вовченко), 58:01 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Петунин («Металлург»)

Сделал две результативные передачи, одну из которых вполне можно засчитать за гол. Был очень активным в матче, мог набирать и больше очков.

Трой Джозефс («Металлург»)

В 100-м матче в КХЛ набрал 2 (1 + 1) очка. И в целом показал себя с лучшей стороны. Видно, что с каждым матчем прибавляет и становится «своим» в Магнитогорске.

Давид Думбадзе («Северсталь»)

Забил гол престижа в составе гостей. Причем организовал его себе сам: обокрал защитника, сделал пас на партнера по команде, дождался от него ответной передачи и точно бросил.

Благодаря этой победе «Металлург» досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Впрочем, мало кто сомневался, что он эту путевку рано или поздно оформит. Куда важнее для магнитогорцев обойти в турнирной таблице идущий на четвертой позиции «Салават Юлаев». В таком случае подопечные Андрея Разина получат преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).