Хоккейный клуб «Металлург» выиграл домашний поединок у ЦСКА

Магнитогорская команда набирает ход перед стартом плей-офф

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на финише регулярного чемпионата КХЛ показывают не только стабильные результаты, но и хорошую игру перед стартом плей-офф. Сегодня, 12 марта, подопечные Андрея Разина уверенно разобрались над столичными армейцами в домашнем поединке, выиграв со счетом 4:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Столичные армейцы должны были «точить зуб» на магнитогорскую команду. А все потому, что в Москве хозяева площадки потерпели от «Металлурга» самое крупное для себя поражение в текущем чемпионате КХЛ — 0:7! И наверняка они о нем не забыли, хотя с тех пор и прошло уже почти полгода.

Впрочем, куда важнее обеим командам было решать свои задачи на финише регулярного чемпионата — занять как можно более высокое место в своей конференции, обойтись без травм, подойти в хорошей физической форме к старту плей-офф и т. д. С этой точки зрения «сталевары» больше убедили в том, что они готовы к матчам на выбывание.

Значительно свежее, мобильнее и главное — солиднее — магнитогорцы действовали против армейцев в первом периоде. Они взяли под контроль шайбу, чаще угрожали воротам соперника. Вот только счет в матче долгое время не менялся. Оборона армейского клуба без видимых проблем с атаками соперника справлялась.

Но стоило тому еще прибавить в движении, как защита ЦСКА дрогнула. Под занавес периода магнитогорцы открыли счет в матче. Защитник Данила Паливко подключился к атаке, закатился за ворота, сделал пас по борту на Люка Джонсона, а тот в касание переадресовал ее Дмитрию Моисееву. У форварда «Металлурга» получился классный кистевой бросок — шайба по неудобной для голкипера траектории юркнула над его плечом в ворота — 1:0.

Куда лучше дела у ЦСКА пошли во втором отрезке матча. Теперь уже они чаще и опасней атаковали ворота соперника. Шикарный голевой момент на исходе 5-й минуте не реализовал Максим Мамин. Партнеры по команде вывели его на рандеву с Ильей Набоковым — голкипер «Металлурга» был надежен. Практически тут же едва не сравнял счет Павел Карнаухов, но ему не хватило пространства для маневра, чтобы обыграть вратаря.

Гол назревал. А случился он на 13-й минуте в результате индивидуального мастерства Егора Афанасьева. Форвард ЦСКА взял игру на себя, сделал крюк за воротами соперника, а потом идеально бросил в верхний дальний угол ворот — 1:1. Впрочем, радовались армейцы недолго: хоккеистам «Металлурга» понадобилось 4 с небольшим минуты, чтобы вернуть себе лидерство в счете: они за счет двух передач «прошили» оборону соперника, а Никита Михайлис реализовал выход «1 в 0».

В дебюте третьего периода «Металлург» упрочил преимущество. Хозяева как по нотам разыграли быструю контратаку, которую успешно завершил Денис Зернов — 3:1. Если учесть, что у армейцев мало что получалось впереди, это была весомая заявка на успех.

Хозяева льда после заброшенной шайбы не сбавили обороты. Скорее они могли увеличить отрыв в счете, чем соперники сократить отставание. И все же под занавес поединка армейцам удалось-таки это сделать — цели достиг мощный бросок Никиты Нестерова. На то, чтобы перевести игру в овертайм у москвичей было чуть больше минуты, но спасти поединок они не смогли. Более того, с финальной сиреной Люк Джонсон в пустые ворота забросил еще одну шайбу и установил окончательный счет — 4:2.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Моисеев (Люк Джонсон, Данила Паливко), 18:37 (5×5).

1:1 — Егор Афанасьев (Кристиан Ярош, Дмитрий Саморуков), 32:07 (5×5).

2:1 — Никита Михайлис (Александр Петунин, Макар Хабаров), 37:45 (5×5).

3:1 — Денис Зернов (Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев), 43:30 (5×5).

3:2 — Никита Нестеров (Кристиан Ярош, Станислав Галиев), 58:48 (5×5).

4:2 — Люк Джонсон, 59:59 (5×6).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Моисеев («Металлург»)

Открыл счет в матче, и вообще был на протяжении всего матча заряжен на ворота. Были у него еще два хороших голевых момента, чуть не повезло.

Денис Зернов («Металлург»)

Завершил классную быструю контратаку, прервав голевую засуху, которая длилась восемь матчей. Часто оказывался в центре внимания, был активным.

Егор Афанасьев (ЦСКА)

Нельзя не отметить гол-красавец форварда армейского клуба. Он сделал себе его сам, исполнив все на пять баллов!

Впереди у «Металлурга» на финише регулярного чемпионата еще три домашних поединка, первый из которых состоится 15 марта с «Куньлунем». А завершат магнитогорцы «регулярку» гостевым поединком с «Автомобилистом». Этот матч может стать репетицией для команд перед их встречей в первом раунде плей-офф.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).