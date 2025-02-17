Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Барысом» в Астане

Хоккеисты южноуральской команды уступали 0:1, но выиграли со счетом 3:1

Непростую гостевую победу над аутсайдером КХЛ одержали хоккеисты магнитогорского «Металлурга». Сегодня, 17 февраля, южноуральцы выиграли у «Барыса» в Астане со счетом 3:1. Подопечные Андрея Разина проигрывали соперникам после первого периода 0:1, но затем переломили ход матча, забросив три безответные шайбы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккейный клуб «Барыс» уже давно ни на что не претендует в текущем чемпионате КХЛ. Главный аутсайдер лиги первым лишился шансов пробиться в плей-офф. Команда откровенно доигрывает «регулярку». А вот «Металлургу» есть за что биться: южноуральцам крайне важно финишировать как минимум в четверке лучших команд «Востока», чтобы в первом раунде плей-офф получить преимущество домашней площадки.

Кстати, в текущем чемпионате команды уже дважды встречались между собой. И оба поединка получились нерезультативными. 2:1 в пользу хозяев завершился матч в Астане, «сухую» победу со счетом 2:0 магнитогорцы одержали на своем льду.

Не самый зрелищный хоккей увидели болельщики Казахстана и в этом поединке. Минимум голевых моментов и небольшое количество бросков — это главное, что нужно знать о первом периоде сегодняшнего матча. Разве что Андрей Козлов у магнитогорцев не смог реализовать выход «1 в 0» после того, как перехватил шайбу у защитника соперника. Ну а затем гости привезли себе гол на ровном месте: Данила Паливко ошибся с передачей, а казахстанский «барс» Михаил Рахманов наказал его за оплошность — 1:0!

Куда агрессивнее магнитогорцы начали действовать во втором периоде, обрушив шквал атак на ворота соперника. На исходе 7-й минуты им удалось наконец забросить шайбу — цели достиг мощнейший щелчок от синей линии в исполнении Алексея Маклюкова. Под занавес периода классный кистевой бросок из-под защитника удался Андрею Козлову.

Что касается хозяев льда, то они огрызались, и весьма опасно. Например, едва не реализовал выход «1 в 0» все тот же Михаил Рахманов. Еще в одном из эпизодов шайба угодила в штангу ворот магнитогорцев. Пару раз «барсам» удавались неплохие позиционные атаки. Все это говорило о том, что «Металлургу» нужно было быть готовым к любому развитию событий в третьем отрезке матча.

Впрочем, стало магнитогорским болельщикам чуть легче после того, как Денис Зернов сделал счет 3:1. Форвард «Металлурга» удачно ворвался в зону соперника и хлестким броском отправил шайбу в створ ворот «Барыса» — 3:1!

Астанинцы вроде и пытались спасти матч, попытавшись агрессивно сыграть в нападении. Но скорее могли пропустить еще одну шайбу, чем сократить разрыв в счете до минимума. В самой концовке разве что едва не достиг цели бросок Адиля Бекетаева.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 17 февраля. «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Михаил Рахманов, 14:54 (5×5).

1:1 — Алексей Маклюков (Трой Джозефс, Борна Рендулич), 26:59 (5×5).

1:2 — Андрей Козлов (Дмитрий Силантьев, Егор Коробкин), 34:54 (5×5).

1:3 — Денис Зернов (Дмитрий Силантьев, Данила Паливко), 45:51 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Козлов («Металлург»)

Забросил шайбу, которая в итоге стала победной. Мог стать автором дубля, но не реализовал выход «1 в 0» еще в первом периоде.

Михаил Рахманов («Барыс»)

Лучший игрок в составе астанинского клуба. И не только потому, что стал автором заброшенной шайбы. Был активным и часто оказывался на острие атаки.

Дмитрий Силантьев («Металлург»)

Оформил ассистентский дубль. Особенно классной получилась его передача на Дениса Зернова, когда тот забивал третий гол.

Заключительный матч гостевой серии игр магнитогорский «Металлург» проведет в Омске с местным «Авангардом». Этот поединок состоится послезавтра, 19 февраля. Отметим, что «ястребы» занимают 6-е место в Восточной конференции, дышат в спину южноуральскому клубу.

Фото: пресс-служба ХК «Барыс» (Астана).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).