Магнитогорский «Металлург» разобрался с «Барысом» в чемпионате КХЛ

Подопечные Андрея Разина победили аутсайдера лиги со счетом 4:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» не испытали проблем в матче с главным аутсайдером КХЛ. Сегодня, 26 февраля, южноуральцы на своем льду разгромили астанинский «Барыс» со счетом 4:1. В составе «сталеваров» первый матч на взрослом уровне провел 18-летний форвард Михаил Федоров, при этом он вышел на игру в первом звене, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с аутсайдером лиги вряд ли могла вызвать у «Металлурга» проблемы. К матчу с магнитогорцами «Барыс» подошел из серии 8 поражений кряду. Астанчане уже давно потеряли все шансы на то, чтобы пробиться в кубковую восьмерку на «Востоке» и откровенно доигрывали чемпионат.

«Металлург» выиграл уверенно, хотя и не без проблем. В первом периоде «барсы» были близки к тому, чтобы открыть счет в матче, однако Никита Сетдиков из выгодной позиции в створ ворот не попал. Магнитогорцы ответили опасным моментом в большинстве, когда Александр Петунин едва не замкнул прострел партнера по команде.

В конце периода хозяева льда реализовали-таки «лишнего», наказав за грубость Антона Бурдасова. Классно разыгранная трехходовка — и Даниил Вовченко кистевым броском в «паутину» открыл счет в матче.

Долгое время сохранялся минимальный перевес «сталеваров» и во втором периоде. А затем напомнил о себе защитник «Металлурга» Робин Пресс. Он мощно выстрелил после того, как шайба от заднего борта попала ему на клюшку — 2:0. Не прошло и двух минут, как «Металлург» довел счет до крупного. Это Борис Осипович, оказавшись на ударной позиции, был хладнокровен и точен — 3:0.

Отметим, что у хозяев неплохо вошел в игру 18-летний Михаил Федоров. Для него этот матч стал дебютным в КХЛ. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин удивил, отправив молодого форварда уж в первое звено нападения. Отметиться результативными действиями хоккеист не смог, но произвел хорошее впечатление.

В третьем периоде «Барыс» наконец-таки создал острейший момент у ворот Александра Смолина. Алихан Омирбеков бросал, казалось, наверняка, однако голкипер «Металлурга» спас команду от гола. А затем настал черед блеснуть мастерством Андрея Шутова.

Голкипер «барсов» удивительным образом парировал бросок Люка Джонсона. Вот он — кандидат на звание лучшего сейва месяца в КХЛ! Но нет — судьи после изучения видеопросмотра зафиксировали, что шайба все же пересекла линию ворот. 4:0 — игра была сделана. Единственная интрига оставалась в том, сможет ли оформить «сухарь» вратарь магнитогорского клуба Александр Смолин. Увы, не смог — в самой концовке астанчане забили-таки гол престижа.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 26 февраля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Даниил Вовченко (Александр Петунин, Роман Канцеров), 18:56 (5×4).

2:0 — Робин Пресс (Борна Рендулич, Денис Зернов), 31:55 (5×5).

3:0 — Борис Осипович (Денис Зернов), 33:01 (5×5).

4:0 — Люк Джонсон (Александр Петунин, Робин Пресс), 42:57 (5×4).

4:1 — Семен Симонов (Динмухамед Кайыржан, Илья Хохлов), 57:42 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Петунин («Металлург»)

Проводит мощно последние матчи, набрав хорошую форму. Ассистентский дубль в прошлой игре, такая же статистика в этой. С заброшенными шайбами у форварда пока беда — в последний раз он забивал аж в декабре прошлого года.

Денис Зернов («Металлург»)

Был очень активным: наградой за старания стали две результативные передачи. Хотя мог и должен был забивать, у форварда было как минимум два классных момента для взятия ворот.

Александр Смолин («Металлург»)

Едва не сделал «сухарь», не хватило двух с небольшим минут продержаться. Но и без этого сыграл здорово и надежно.

Следующий матч «Металлург» сыграет в уральском дерби с «Автомобилистом». Игра пройдет 1 марта в Магнитогорске.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).