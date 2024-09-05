Хоккейный клуб «Металлург» в овертайме выиграл у СКА в чемпионате КХЛ

Новобранец Скотт Уилсон принес победу магнитогорской команде

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли у СКА в чемпионате КХЛ. Сегодня, 5 сентября, южноуральская команда вырвала победу у питерского клуба в овертайме со счетом 5:4. Победную шайбу «сталеварам» принес канадский форвард Скотт Уилсон, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Даже несмотря на кадровые потери в составе, болельщики «Металлурга» вправе были ожидать от игры своей команды достойной игры. Пусть и в матче с «Локомотивом» игрокам магнитогорского клуба не удалось добиться нужного результата, игра команды оставляла приятное впечатление. А тут еще яркая вывеска матча — поединок с питерским СКА во главе с Евгением Кузнецовым — добавила ажиотажа в Магнитогорске.

В первом периоде «армейцы» произвели своей игрой большое впечатление. Они полностью переигрывали соперника. За этот отрезок времени они нанесли 20 бросков в створ ворот соперника. И только один из них достиг цели: в большинстве Степан Фальковский красиво бросил со средней дистанции, открыв счет в матче. Впрочем, хозяева льда еще до ухода на перерыв сумели отыграться — Александр Петунин нанес классный кистевой бросок, с которым Никита Серебряков не смог справиться.

Во втором периоде ход матча кардинально изменился. Теперь уже «Металлург» давил на всех фронтах, владел большим территориальным преимуществом. Итогом открытой игры стали пять заброшенных шайб. Причем «Металлург» не только выровнял статистику по броскам в створ ворот, но и умудрился вывести ее в свою пользу.

Важным моментом поединка стало и то, что забросил шайбу Евгений Кузнецов. Обладатель Кубка Стэнли успел оказаться в нужное время в нужном месте: с острого угла звезда НХЛ отправила шайбу в ворота магнитогорского клуба. Но в целом экс-форвард «Вашингтона» не показал той игры, которой от него ожидали. Но то ли еще будет: время на то, чтобы «зажечь» в КХЛ, у Кузи, вне всяких сомнений, будет.

Хоккей. Чемпионат России. КХЛ.

5 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Степан Фальковский (Иван Демидов, Арсений Грицюк), 07:09 (5×4)

1:1 — Александр Петунин (Игорь Гераськин, Никита Михайлис), 14:31 (5×5).

2:1 — Игорь Гераськин (Никита Михайлис, Робин Пресс), 21:24 (5×5).

2:2 — Евгений Кузнецов (Борна Рендулич), 21:41 (5×5).

3:2 — Робин Пресс (Дмитрий Силантьев), 23:27 (5×4).

3:3 — Борна Рендулич (Захар Бардаков, Арсений Грицюк), 31:47 (5×5).

4:3 — Андрей Козлов (Владислав Еременко, Макар Хабаров), 34:31 (5×5).

4:4 — Арсений Грицюк (Артем Земченок), 43:49 (5×5).

5:4 — Скотт Уилсон (Люк Джонсон, Робин Пресс), 60:33 (3×3).

В третьем периоде гости сравняли счет. Символично, что автором заброшенной шайбы стал Арсений Грицюк. Он и до этого был одним из самых активных игроков питерской команды. Обе команды имели немало возможностей для того, чтобы забросить победную шайбу. Не сложилось. Игра перешла в овертайм. В нем победу «сталеварам» принес точный бросок Скотта Уилсона.







Лучшие игроки матча (версия ИА «Первое областное»):

Арсений Грицюк (СКА)

Его команда проиграла, но он однозначно лучший игрок матча. Был самым активным игроком в составе армейского клуба. Сделал две результативные передачи, а затем и сам забросил шайбу, сравняв счет в третьем периоде.

Робин Пресс («Металлург»)

Показал высокий (но не космический) свой уровень игры. В новом сезоне в защите он главный претендент на то, чтобы стать самым результативным защитником команды в сезоне.

Игорь Гераськин («Металлург»)

Провел очень здорово первую половину игры, затем немного сдал. Но все равно показал свой высокий уровень.

Следующий матч магнитогорский «Металлург» проведет также на своей площадке: 8 сентября южноуральцы принимают в чемпионате КХЛ нижнекамский «Нефтехимик».