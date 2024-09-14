Магнитогорский «Металлург» потерпел четвертое поражение на старте чемпионата КХЛ

Хоккеисты южноуральского клуба уступили на казанском льду «Ак Барсу» со счетом 0:2

Действующий обладатель Кубка Гагарина потерпел третье поражение подряд в чемпионате КХЛ. Сегодня, 14 сентября, магнитогорский «Металлург» уступил в гостях казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:2. Это уже четвертое поражение подопечных Андрея Разина в пяти матчах на старте нового сезона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В первом периоде казанского матча „Магнитки“ против местного „Ак Барса“ команды соперники довольно долго вкатывались в игру, как бы приглядываясь друг к другу, и пытались завладеть инициативой. „Металлург“ делал ставку на скорость, быстрый проход средней зоны через пас или посредством длинных диагональных передач, а казанцы уповали на давление и позиционные действия в зоне атаки», — сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

На 15-й минуте счет в матче открыл защитник «барсов» Альберт Яруллин. Ему удался точный кистевой бросок от синей линии — шайба влетела в «паутину» ворот Ильи Набокова — 1:0. Магнитогорцы в стартовом отрезке матча упустили верный голевой момент, шайба после броска Никиты Михайлиса попала в штангу ворот казанцев. Был близок к успеху и Игорь Гераськин.

Во втором периоде активнее действовали хозяева льда. Они чаще бросали по воротам, больше времени проводили в атаке. Однако конвертировать преимущество в заброшенные шайбы казанцы не смогли.

По ходу третьего периода «Металлургу» дважды представился шанс удачно разыграть численный перевес, но, к сожалению, воспользоваться им магнитогорцы не сумели — очень цепко и активно оборонялись казанцы. За минуту до конца основного времени матча Илья Набоков покинул свой пост, уступив место на льду шестому полевому игроку, но хозяева льда не позволили магнитогорцам сравнять счет в матче, а за несколько секунд до финальной сирены смогли поразить пустые ворота «Металлурга» — 2:0.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 14 сентября. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Альберт Яруллин (Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин), 15:00 (5×5).

2:0 — Артем Галимов, 59:56 (en).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»):

Амир Мифтахов («Ак Барс»)

Лучший игрок матча: сыграл на «ноль» и не дал соперникам возможности перевернуть ход игры. Совершил 22 сэйва.

Альберт Яруллин («Ак Барс»)

Его заброшенная шайба стала ключевой в поединке. Проявил себя и в обороне, надежно и цепко действовал на протяжении всего матча.

Илья Набоков («Металлург»)

Провел хороший поединок, сделав 31 сэйв. Однако не справился с мощным броском Яруллина от синей линии.

«Магнитка» уступила «Ак Барсу в вязкой и очень плотной игре и переезжает в Череповец, где послезавтра, 16 сентября, встретится с командой «Северсталь». Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» занимают предпоследнюю, 11-ю, строчку в турнирной таблице на «Востоке». В пяти матчах на старте сезона у подопечных Андрея Разина лишь одна победа, которую они одержали по буллитам над питерскими армейцами.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).