Хоккейный клуб «Металлург» не смог взять реванш у «Нефтехимика» в чемпионате КХЛ

После домашнего поражения 0:2, магнитогорцы уступили нижнекамцам на выезде 2:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» во второй раз за четыре дня уступили «Нефтехимику» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 12 сентября, матч в Нижнекамске завершился победой клуба из Татарстана со счетом 3:2. Решающую шайбу за 23 секунды до финальной сирены забросил экс-игрок «Металлурга» Жан-Себастьян Ди, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Предыдущий матч команды играли между собой 8 сентября в Магнитогорске. В этом поединке хоккеисты «Нефтехимика» преподнесли сюрприз, выиграв «всухую» 2:0. Это поражение не могло не задеть самолюбия действующих обладателей Кубка Гагарина. И не было никаких сомнений в том, что наставник «сталеваров» Андрей Разин должным образом настроит своих подопечных на матч в Нижнекамске.

Поэтому стартовый натиск «Металлурга» в первые минуты игры стал ожидаемым. Южноуральцы обрушили шквал атак на ворота соперника. Уже в дебюте едва не замкнул передачу партнера по команде Никита Михайлис. А затем на 5-й минуте гости добились своего. Удачно подключился к атаке Робин Пресс: выкатился за ворота соперника и оттуда выдал передачу на никем не прикрытого Игоря Гераськина. Тот в касание переправил шайбу в ворота — 0:1.

Впрочем, «Нефтехимик» после пропущенной шайбы быстро оправился. Уже в ответной атаке хороший голевой момент был у Никиты Хоружева, однако тот в ближнем бою переиграть Илью Набокова не смог. Тут же «Нефтехимик» получил возможность сыграть в большинстве. «Металлург» выстоял, хотя и заставил попотеть своего голкипера.

На некоторое время игра успокоилась. И это было на руку хозяевам. Игроки «Нефтехимика» понемногу освоились и стали все смелее стали делать вылазки к воротам соперника. Впрочем, успехом они не увенчались. Зато в концовке периода нижнекамцы пропустили контратаку, которую завершил точным броском Николай Майоров — 0:2. Кстати, это первая заброшенная молодым форвардом шайба в КХЛ.

После перерыва «Нефтехимику» удалось сделать главное: перехватить инициативу и заставить соперника ошибаться. Хозяева выстрелили «дуплетом», забросив дважды в течение трех с половиной минут. Сократил отставание в счете Илья Пастухов, а восстановил равновесие молодой россиянин с конголезскими корнями Жоэ-Кристоф Муиссу. Он, кстати, вообще был очень заряжен на игру.

В третьем отрезке матча «Нефтехимик» усилил давление на ворота соперника. Классный момент был у Андрея Белозерова, досаждал обороне активный Муиссу. Но не ему суждено было стать героем матча. В самой концовке напомнил о себе Андрею Разину экс-форвард «Металлурга» Жан-Себастьян Ди. Именно он и стал автором победной шайбы, которую забросил за 23 секунды до финальной сирены.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 12 сентября. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Игорь Гераськин (Робин Пресс, Алексей Маклюков), 04:12 (5×5).

0:2 — Николай Майоров (Андрей Козлов, Робин Пресс), 14:24 (5×5).

1:2 — Илья Пастухов (Лука Профака), 26:00 (5×5).

2:2 — Жоэ-Кристоф Муиссу (Герман Точилкин, Артем Сериков), 29:30 (5×5).

3:2 — Жан-Себастьян Ди (Никита Хлыстов, Евгений Митякин), 59:37 (5×5).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»):

Робин Пресс («Металлург»)

Пожалуй, лучший игрок матча. Успевал не только отрабатывать в обороне, но и подключаться к атакам. Записал на свой счет 2 (0+2) результативных балла за игру.

Игорь Гераськин («Металлург»)

Один из немногих форвардов «Металлурга», кто хорошо начал сезон. Ограничился одной заброшенной шайбой, но был активным и полезным в атаке.

Жоэ-Кристоф Муиссу («Нефтехимик»)

18-летней форвард нижнекамцев оформил свой первый гол в КХЛ. Ну и в целом, был заметной фигурой на льду.

Магнитогорский «Металлург» снова проиграл «Нефтехимику», не сумев взять реванш за домашнее поражение. Впереди южноуральцев ждет еще один поединок с клубом из Татарстана — 14 сентября подопечным Андрея Разина предстоит сыграть с казанским «Ак Барсом».

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).