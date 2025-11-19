Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» неудачно завершили первый гостевой выезд в Суперлиге. Южноуральская команда потерпела два поражения и ухудшила свое турнирное положение. Сегодня, 19 ноября, подопечные Вадима Филатова уступили в Сургуте местной «Югре» со счетом 63:79.
Еще в предыдущем матче в Уфе, прошедшем 16 ноября, обнаружились игровые проблемы «Металлурга». Магнитогорцы весь матч вели в счете, но провалили четвертый период и потерпели поражение со счетом 61:72.
В этот раз провальных отрезков в матче подопечные Вадима Филатова не совершили, но все равно уступили. Причем, как говорится, без вариантов...
Всю игру южноуральцы вынуждены были догонять соперника. Но не отпускали соперника далеко вперед. 37:31 после первой половины матча — такие отставания в баскетболе отыгрываются на раз плюнуть.
Вот только как это сделать, если мяч отказывается залетать в кольцо? У баскетболистов «Металлурга» сбился прицел. Разве что у Александра Мальцева получалось худо-бедно «поливать» с разной дистанции.
Мог бы помочь команде Григорий Скрынник, но его бросили в бой слишком поздно. Увы, вновь магнитогорцы не лучшим провели заключительный период. Хозяева площадки увеличили отрыв в счете и последняя 5-минутка превратилась в формальность.
Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. 19 ноября. «Югра» (Сургут) — «Металлург» (Магнитогорск) — 79:63 (20:12, 17:19, 18:17, 24:15).
«Югра»: Печкин (31), Рогозенко (12), Курцевич (12), Хакунов (6), Будин (5), Салмин (5), Тишин (3), Грашкин (3), Токарев (2), Манихин, Фетисов.
«Металлург»: Мальцев (13), Глазунов (10), Венников (8), Кондаков (6), Михеев (5), Лютыч (4), Мартынов (4), Пхакадзе (4), Скрынник (3), Кочергин (3), Степанцов (3), Сарафанкин.
Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):
Андрей Печкин («Югра»)
Главный герой матча! Набрал аж 31 очко, причем 13 из них — со штрафных бросков. А еще сделал 6 подборов, его КПИ — 36 баллов!
Андрей Рогозенко («Югра»)
12 очков и 6 подборов — весьма неплохо, хотя процент реализации бросков с игры не самый хороший.
Александр Мальцев («Металлург»)
Лучший игрок в составе магнитогорского клуба. Мало того, что стал самым результативным игроком команды (13 очков), так еще сделал 9 подборов. Хотя играть под щитом — не его задача.
Магнитогорский «Металлург» неудачно совершил выездное турне, уступив в двух матчах. Впереди у них еще один гостевой поединок, но ближе к родному дому — 5 декабря «сталевары» сразятся с «ЧБК» в Челябинске.
Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).
Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).