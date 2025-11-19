Магнитогорский «Металлург» сбавил обороты в баскетбольной Суперлиге

Южноуральцы потерпели второе подряд гостевое поражение, уступив «Югре» — 63:79

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» неудачно завершили первый гостевой выезд в Суперлиге. Южноуральская команда потерпела два поражения и ухудшила свое турнирное положение. Сегодня, 19 ноября, подопечные Вадима Филатова уступили в Сургуте местной «Югре» со счетом 63:79.

Еще в предыдущем матче в Уфе, прошедшем 16 ноября, обнаружились игровые проблемы «Металлурга». Магнитогорцы весь матч вели в счете, но провалили четвертый период и потерпели поражение со счетом 61:72.

В этот раз провальных отрезков в матче подопечные Вадима Филатова не совершили, но все равно уступили. Причем, как говорится, без вариантов...

Всю игру южноуральцы вынуждены были догонять соперника. Но не отпускали соперника далеко вперед. 37:31 после первой половины матча — такие отставания в баскетболе отыгрываются на раз плюнуть.

Вот только как это сделать, если мяч отказывается залетать в кольцо? У баскетболистов «Металлурга» сбился прицел. Разве что у Александра Мальцева получалось худо-бедно «поливать» с разной дистанции.

Мог бы помочь команде Григорий Скрынник, но его бросили в бой слишком поздно. Увы, вновь магнитогорцы не лучшим провели заключительный период. Хозяева площадки увеличили отрыв в счете и последняя 5-минутка превратилась в формальность.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. 19 ноября. «Югра» (Сургут) — «Металлург» (Магнитогорск) — 79:63 (20:12, 17:19, 18:17, 24:15).

«Югра»: Печкин (31), Рогозенко (12), Курцевич (12), Хакунов (6), Будин (5), Салмин (5), Тишин (3), Грашкин (3), Токарев (2), Манихин, Фетисов.

«Металлург»: Мальцев (13), Глазунов (10), Венников (8), Кондаков (6), Михеев (5), Лютыч (4), Мартынов (4), Пхакадзе (4), Скрынник (3), Кочергин (3), Степанцов (3), Сарафанкин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Печкин («Югра»)

Главный герой матча! Набрал аж 31 очко, причем 13 из них — со штрафных бросков. А еще сделал 6 подборов, его КПИ — 36 баллов!

Андрей Рогозенко («Югра»)

12 очков и 6 подборов — весьма неплохо, хотя процент реализации бросков с игры не самый хороший.

Александр Мальцев («Металлург»)

Лучший игрок в составе магнитогорского клуба. Мало того, что стал самым результативным игроком команды (13 очков), так еще сделал 9 подборов. Хотя играть под щитом — не его задача.

Магнитогорский «Металлург» неудачно совершил выездное турне, уступив в двух матчах. Впереди у них еще один гостевой поединок, но ближе к родному дому — 5 декабря «сталевары» сразятся с «ЧБК» в Челябинске.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).