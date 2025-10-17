Баскетбольный клуб «Металлург» в равной борьбе уступил чемпиону Суперлиги

Магнитогорцы на своей площадке уступили команде «Темп-СУМЗ» из Ревды со счетом 75:81

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» после двух побед подряд потерпели поражение в российской Суперлиге. Сегодня, 17 октября, южноуральцы на своей площадке уступили действующему чемпиону турнира — клубу «Темп-СУМЗ» из Ревды. Магнитогорцы достойно сражались с фаворитом, но все же уступили ему со счетом 75:81, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Накануне «Темп-СУМЗ» проиграл в драматичном поединке с огненной концовкой клубу «ЧБК» в Челябинске. И уступать в двух матчах подряд нового сезона пока еще действующего чемпиона Суперлиги в планы явно не входило. Очевидно, что в Магнитогорск гости прибыли с твердым намерением забрать два очка. Впрочем, и «Металлург» в новом сезоне явно стал сильнее, подтверждением тому стали две победы на старте.

С первых минут у «Металлурга» выделялся Александр Мальцев. Его точные попадания позволили хозяевам повести в пять очков. Гости сократили отставание после «трешки» Игоря Смыгина. Под конец четверти «Темп-СУМЗ» догнал и перегнал соперника: помогли качественная работа под кольцом и трехочковый Евстигнеева. Однако последние минуты отрезка остались за «Металлургом»: Даниил Кочергин поставил сочный блок-шот, а в обратных атаках набрал важные очки.

Во второй четверти на площадке появился Отар Пхакадзе. Выход со скамейки он отметил трехочковым. Десятиминутка затягивалась из-за судейских просмотров. «Металлург» заработал незначительный перевес. Отрыв хозяев увеличил Пхакадзе: он перехватил мяч в защите, убежал к чужому кольцу и забил с фолом, который реализовал. Под конец отрезка «Темп-СУМЗ» снова вырвался в лидеры. На последних секундах четверти овации сорвал Ярослав Венников — его трехочковый сократил отставание до минимума.

В начале третьей четверти команды устроили догонялки. Разница в счете оставалась минимальной, а перевес переходил от хозяев к гостям. «Трешками» обменялись Пхакадзе и Малинин. В концовке четверти матч закончился досрочно для Кирилла Михеева — он собрал пять фолов. При счете 58:64 Вадим Филатов вмешался в игру тайм-аутом. Хозяевам удалось успокоить игру, но преимущество «Темп-СУМЗ» сохранилось.

На заключительную десятиминутку команды вышли при счете 62:67. Защита как у «Металлурга», так и у «Темп-СУМЗа» выглядела предпочтительнее атаки. Очень важные броски реализовали Пхакадзе и Кочергин. Они сократили отставание почти до минимума — 67:69, когда играть оставалось немногим больше пяти минут. Стало понятно: зрителей ждет жаркая концовка. Магнитогорцы боролись за каждый мяч в защите как за последний. Однако этого не хватило для победы: ревдинцы сохранили перевес в шесть очков — 75:81.

«Проигрывать всегда неприятно. Мы были в игре, не опустили руки. У нас был провал, но команда вернулась. Я поблагодарил ребят за желание и характер. Все решили нюансы, которые все видели, — это проигранный подбор и наша нереализация из-под кольца. Характер и дух команды поднимаются, это видно всем. Реализуй мы свои легкие мячи, игра могла развернуться в другую сторону», — отметил после игры главный тренер БК «Металлург» Вадим Филатов.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины.

17 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 75:81 (20:19, 23:25, 75:81, 13:14).

«Металлург»: Пхакадзе (14), Мальцев (13), Кочергин (13), Мартынов (10), Глазунов (7), Лютыч (6), Венников (6), Кондаков (5), Степанцов (1), Михеев, Юрков, Скрынник.

«Темп-СУМЗ»: Евстигнеев (22), Малинин (17), Сопин (9), Клюев (7), Иванов (6), Левшин (6), Смыгин (5), Крылов (5), Ильинов (4), Макаров, Копанцев.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Иван Евстигнеев («Темп-СУМЗ»)

Затерроризировал оборону соперника, стал самым результативным игроком матча. Хотя далеко не все его броски нашли корзину соперника: 9/16 — не самая хорошая реализация.



Андрей Малинин («Темп-СУМЗ»)

Провел немного времени на площадке (менее 18 минут), но действовал эффективно — 17 набранных баллов говорят сами за себя.

Отар Пхакадзе («Металлург»)

Пожалуй, лучший игрок в составе магнитогорского клуба, в его активе 14 очков при 100% реализации бросков. Вывод: надо чаще брать на себя игру.

У «Металлурга» на старте турнира 50% побед. Следующую игру он проведет с грозненским «Динамо» в ответном матче Кубка России. В первом поединке южноуральцы уступили сопернику со счетом 79:83.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).