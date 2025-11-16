Баскетболисты «Металлурга» отдали выигранный матч уфимскому «Динамо» в Суперлиге

Магнитогорцы вели в счете, но провалили пятиминутку в четвертом периоде (0:17) и проиграли со счетом 61:72

Удивительный камбэк в баскетбольной Суперлиги совершили уфимские «динамовцы». Они уступали магнитогорскому «Металлургу» перед стартом четвертого периода, но умудрились выиграть 5-минутный отрезок со счетом 17:0, а затем и завершить матч в свою пользу — 71:62, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проигрывать можно по-разному — в борьбе или объективно уступая сопернику в классе. Но то, что произошло сегодня, 16 ноября, в Уфе не поддается логическому объяснению. Местное «Динамо» весь матч безуспешно пыталось сократить разрыв в счете в матче с «Металлургом».

К четвертому периоду магнитогорцы вели в счете 51:43. Все, что им требовалось — довести матч до логического завершения. Благо, ресурсы для этого имелись — команда играла в сильнейшем составе, не покинули площадку из-за перебора фолов лидеры клуба. Но...

Заключительный отрезок матча «Металлург» начал из рук вон плохо. За 5 минут игры южноуральцы не реализовали ни одной (!) атаки. Между тем хозяева за это же время набрали аж 17 очков. И счет стал 61:51 уже в пользу уфимцев. Теперь уже «Динамо» диктовало свои условия, стало контролировать ход игры. Клуб из Башкортостана довел матч до победы. Хотя был очень близок к поражению.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 16 ноября. «Динамо» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 72:61 (13:17, 12:16, 18:18, 27:10).

«Динамо»: Мартынов (16), Топтунов (15), Бестужев (13), Зубков (3), Лавников (9), Медведев (6), Балашов (6), Голдырев (4), Нестеров, Донсков.

«Металлург»: Мартынов (14), Мальцев (14), Глазунов (7), Лютыч (7), Кондаков (7), Скрынник (5), Михеев (4), Венников (2), Пхакадзе (1), Кочергин, Сарафанкин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Мартынов («Динамо»)

Стал самым результативным игроком матча (16 очков), неплохой процент реализации бросков с игры (60%).

Андрей Топтунов («Динамо»)

Экс-игрок «Челбаскета» провел хороший матч — 15 очков, 5 подбора и 2 передачи.

Василий Мартынов («Металлург»)

Провел матч на своем привычном хорошем уровне — набрал 14 очков, часто брал игру на себя.

В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях 19 ноября с «Югрой» из Сургута. В семи сыгранных играх у магнитогорцев сейчас 4 победы и 3 поражения, а также 6-е место в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).