Хоккейный клуб «Металлург» с поражения стартовал в Кубке Гагарина

В стартовом матче магнитогорцы уступили на своей площадке омскому «Авангарду» — 1:4

Действующие обладатели Кубка Гагарина неудачно стартовали в серии плей-офф. Магнитогорский «Металлург» на своей площадке уступил в первом матче омскому «Авангарду» со счетом 1:4. Пропустив две шайбы в дебюте встречи, хозяева льда не смогли переломить ход поединка, хотя имели большое игровое преимущество, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь мог поединок сложиться совсем по другому сценарию. Уже на 2-й минуте «Металлург» создал первый по-настоящему опасный момент у ворот гостей и должен был открывать счет в матче, когда Трой Джозефс и Александр Петунин организовали выход «2 в 1». Зато омичи выжали из своих голевых моментов максимум. Сначала Николай Прохоркин нанес точный бросок с дальней дистанции, а затем Константин Окулов с «пятака» отправил шайбу в ворота. 0:2 уже к исходу 6-й минуты поединка.

Магнитогорцы атаковали много и временами — очень опасно. Особенно мощное давление на соперника они оказали в середине второго периода. Казалось, еще чуть-чуть — и хозяева льда добьются своего. Но пропустили третью шайбу, Семен Чистяков забил гол, и стало очевидно, что по такой игре «Металлургу» не отыграться.

Гол престижа подопечным Андрея Разина забить все-таки удалось. Большинство реализовал Даниил Вовченко. Ну а в самой концовке южноуральцы пошли ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Хоккеисты «Авангарда» нашли возможность поразить пустые ворота, установив окончательный счет в матче — 1:4.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч. 26 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Николай Прохоркин (Наиль Якупов), 02:44 (5×5).

0:2 — Константин Окулов (Семен Чистяков, Майкл Маклауд), 05:46 (5×5).

0:3 — Семен Чистяков (Николай Прохоркин, Даниил Чайка), 35:49 (5×5).

1:3 — Даниил Вовченко (Роман Канцеров, Люк Джонсон), 40:03 (5×4).

1:4 — Дамир Шарипзянов (Семен Чистяков, Майкл Маклауд), 57:25 (пв).

Счет в серии: 0-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Николай Прохоркин («Авангард»)

Пожалуй, был самым активным игроком матча, часто брал игру на себя. Результат такой настырности — гол и результативная передача.

Семен Чистяков («Авангард»)

Принял участие в трех результативных атаках «ястребов». Забросил шайбу и сделал два ассиста. Причем третий гол в ворота магнитогорцев, по сути, стал решающим.

Даниил Вовченко («Металлург»)

Забил гол престижа, реализовав большинство. Вроде и старался, был активным, но, как и вся команда, провел не лучший свой матч.

Счет в серии — 0-1. Следующий матч магнитогорцы проведут также на своей площадке. Уже завтра, 28 марта, на льду арены «Металлург» состоится второй матч серии с «Авангардом».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).