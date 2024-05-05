Магнитогорский «Металлург» покинули два хоккейных форварда

Карьеру в других командах продолжат Данила Квартальнов и Максим Мухаметов

Штаб хоккейного клуба «Металлург» принял решение не продлевать контракты с двумя нападающими. Магнитогорскую команду покинули форварды Данила Квартальнов и Максим Мухаметов, они продолжат карьеру в других клубах, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Данила Квартальнов пришел в «Металлург» летом 2023 года в результате обмена со столичным «Спартаком». В минувшем сезоне он провел в магнитогорском клубе 23 матча и набрал 3 (0 + 3) очка. Немногим лучше статистика и у Максима Мухаметова, который пополнил состав южноуральцев в межсезонье-2023, перейдя в «Металлург» из системы клуба «Барыс». В сезоне-2023/2024 на счету игрока 28 матчей и 4 (3 + 1) очка в составе магнитогорцев.

Отметим, что хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Данила Квартальнов и Максим Мухаметов большую часть матчей за южноуральцев провели в регулярном чемпионате КХЛ, но в Кубке Гагарина им места в составе уже не находилось.

Напомним, ранее стало известно, что «сталевары» расторгли контракт с форвардом Никитой Гребенкиным, но при этом сохранили права на хоккеиста в КХЛ. Нападающий принял решение попробовать свои силы за океаном. Он планирует пробиться в основной состав клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».