Хоккеисты «Авангарда» в третий раз в сезоне выиграли у «Металлурга» в чемпионате КХЛ

Омские «Ястребы» одержали домашнюю победу над магнитогорцами — 2:1

В главном матче игрового дня чемпионата КХЛ омский «Авангард» выиграл на домашнем льду у магнитогорского «Металлурга» — 2:1. Это уже третья победа сибиряков над южноуральцев в текущем сезоне. Подопечных Андрея Разина подвела игровая дисциплина и череда удалений во втором периоде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра между «Ястребами» и «Лисами» была центральной в игровом дне чемпионата КХЛ. Мало того, что противостояние «Авангарда» и «Металлурга» является принципиальным, так команды еще являются и соседями по турнирной таблице в текущем розыгрыше. Кстати, в этом чемпионате команды уже пять раз (!) встречались между собой. Счет в серии до этого матча был 3-2 в пользу южноуральцев.

12.10. «Металлург» — «Авангард» — 4:2

27.10. «Авангард» — «Металлург» — 3:2 (от)

26.11. «Металлург» — «Авангард» — 1:2 (бул)

23.12. «Металлург» — «Авангард» — 2:1 (от)

30.12. «Авангард» — «Металлург» — 1:2

Новое свидание непримиримых соперников началось с атак «Металлурга». Гости взяли под контроль шайбу, пару раз потревожили голкипера омичей в стартовые две минуты игры. Но эффективней действовали хозяева льда. К исходу 3-й минуте они открыли счет в матче. Это Иван Игумнов, получив шайбу в районе круга вбрасывания, тут же в касание направил ее в ворота — 1:0.

Магнитогорцы вроде и атаковали, были активными в нападении. Но толку от этого было мало. Более того, в середине периода они оказались в меньшинстве. Мог наказать их за грубость экс-«металлург» Николай Прохоркин.

Лучше в нападении действовали магнитогорцы и во втором периоде. По крайней мере, в равных составах они лучше проводили позиционные атаки, чаще гостили в зоне соперника. Но испортили игру «сталеваров» ненужные удаления — 6 минут они вынуждены были провести в меньшинстве. «Авангард» в одном случае «лишнего» реализовал. Автором заброшенной шайбы стал Джованне Фьоре. Отметим, что 100-й балл в КХЛ набрал ассистировавший ему Райан Спунер.

Произошло это уже при счете 1:1. В дебюте второго периода сравнял счет Никита Камалов. Ему оставалось лишь не промахнуться по шайбе, замыкая изумительный по красоте прострел Люка Джонсона.

В заключительной 20-минутке поначалу не происходило каких-то важных событий. Хозяева льда действовали по счету, гости не форсировали события. Но чем ближе шло время к финальной сирене, тем сильнее сжимались тиски атак магнитогорцев. Хоккеисты «Металлурга» вынуждены были идти большими силами вперед, оголять тылы.

Моменты для того, чтобы сравнять счет у магнитогорцев были. Не позволил им уйти от поражения голкипер омичей Никита Серебряков. Он стоял «стеной», парируя сложнейшие броски. Во многом благодаря его усилиям «Авангард» сохранил победный счет.

Хоккей. Чемпионат России. КХЛ. 19 февраля. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Иван Игумнов (Семен Чистяков, Николай Прохоркин), 02:52 (5×5).

1:1 — Никита Камалов (Люк Джонсон), 23:03 (5×5).

2:1 — Джованни Фиоре (Райан Спунер, Константин Окулов), 33:24 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Серебряков («Авангард»)

Один из главных героев матча. Совершил 26 спасений. Благодаря ему «Авангард» сумел сохранить победный счет и довести поединок до победы.

Люк Джонсон («Металлург»)

Нельзя не отметить тот гениальный пас в дебюте второго периода, когда Никита Камалов сравнял счет. Такую передачу может сделать только большой мастер.

Иван Игумнов («Авангард»)

Забил важнейший гол, открыв счет в матче. Во втором отрезке игры мог делать дубль — чуть не повезло.

В четвертый раз подряд «Авангард» и «Металлург» завершили поединок между собой со счетом 2:1. Омичи выровняли положение в противостоянии с магнитогорцами в текущем чемпионате КХЛ — 3-3. Они приблизились к ним в турнирной таблице, оставшись на 6-й позиции.

«Металлург» завершил гостевую серию матчей и теперь проведет четыре поединка на домашнем льду. Первым соперником южноуральцев станет череповецкая «Северсталь». Игра пройдет в Магнитогорске 24 февраля.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).